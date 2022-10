Il bisnonno Oscar Mattei si laurea a 88 anni: “Studenti fantastici con me, sono stati degli amici” Oscar Mattei, 88 anni, è stato proclamato dottore in Giurisprudenza all’università di Roma Tre con una tesi in diritto sportivo.

A cura di Enrico Tata

È proprio vero che non c'è alcun limite d'età per realizzare i propri sogni. E, nello specifico, per conseguire un diploma di laurea. Lo sa bene Oscar Mattei, che di anni ne ha 88. Oggi il bisnonno è stato proclamato dottore in Giurisprudenza all'università di Roma Tre con una tesi in diritto sportivo, relatore il professore Ettore Battelli, dal titolo ‘Diritti e doveri dell'atleta federato'. Il signor Mattei, ha spiegato il professor Battelli, "si è distinto negli anni dell’Università per la passione con la quale ha portato avanti lo studio del diritto e per i rapporti con i suoi "più giovani" colleghi, con i quali ha coltivato amicizie e condiviso aneddoti".

"Sempre a mio agio con i miei colleghi studenti, sono stati bravissimi"

"Nella vita ho sempre lavorato, ho fatto il venditore di aranciate nei cinema, ho fatto il sarto, il libraio e arti mestieri. Poi nel 1952 sono entrato alla Cge, Compagnia Generale di Elettricità, e lì sono stato 40 anni. Nell"89 sono andato in pensione. Ho la più grande collezione di giocattoli di una volta, di quelli che costruivano i bambini e ho fatto mostre un po' dappertutto, totalmente gratuite e senza ricavarci un soldo", ha raccontato il signor Mattei. "Prima del Covid mi sono iscritto all'università e ho scelto giurisprudenza perché la legge è bella e non tutti la conoscono. C'è molto da fare nell'ambito della legge. Vorrei che tutti i ragazzi fossero come quelli che ho incontrato qua all'università: pensavo mi avrebbero messo un po' da parte e invece sono stati bravissimi, socievoli, mi hanno aiutato, sono stati degli amici a pari età, mi sono sentito a mio agio con loro", ha detto ancora. "Il consiglio ai giovani è quello di studiare, di essere gentili con il prossimo, aiutare chi si può aiutare e studiare, soprattutto, perché lo studio è cultura".

Mattarella ha invitato il signor Mattei al Quirinale

Il signor Mattei ha ricevuto messaggi di congratulazioni da moltissime persone e ha ricevuto anche una mail dalla segreteria del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha invitato il neolaureato ad andare al Quirnale. Alessandro Mattei, il figlio, ha raccontato di aver ricevuto anche un messaggio video del presidente del Coni, Giovanni Malagò.