Non c'è ancora nulla di deciso e il governo, per ora, è ancora spaccato: da una parte chi, come il presidente Conte, vorrebbe regole più dure delle attuali, ma con qualche concessione per permettere un Natale più sereno agli italiani. Dall'altra i ‘rigoristi' come il ministro della Salute, Roberto Speranza, che invocano regole da zona rossa per tutto il periodo delle festività natalizie, senza interruzione. Questa sera, o al massimo domani mattina, sapremo quale linea avrà prevalso. Quasi certamente le regole saranno omogenee per tutta Italia e si andrà verso una ‘zona rossa' nazionale e quindi, nello specifico, anche a Roma e nel Lazio. Da valutare, ed è questo il punto su cui il governo sta discutendo, eventuali deroghe e la durata della misura. Le regole della ‘zona rossa' impongono il divieto totale di spostamenti, anche all'interno del proprio comune, la chiusura dei negozi, dei bar e dei ristoranti. Queste regole dovrebbero essere ormai certe perché l'ipotesi ‘zona arancione' (spostamenti vietati solo tra comuni diversi e, ovviamente, tra regioni) sembrerebbe essere tramontata anche alla luce dei dati giornalieri sull'andamento della pandemia, con i contagi che calano quasi ovunque, ma non a ritmo così spedito da giustificare nuove aperture.

L'ipotesi per Natale e Capodanno: due persone al massimo ospiti in casa

Resterebbero da decidere, quindi, due dettagli non secondari: fino a quando resteranno in vigore le nuove misure e se ci saranno deroghe per i ‘cenoni'. Il ministro Speranza vorrebbe che le nuove regole da ‘zona rossa' rimanessero in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio, Befana compresa e senza interruzioni. L'ala più ‘morbida' del governo, invece, chiede di imporre le nuove misure solo nei giorni festivi e prefestivi ed escludendo la Befana. I giorni ‘rossi' sarebbero quindi i seguenti: 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, domenica 27 dicembre, 31 dicembre, primo gennaio. Da capire se verranno inclusi anche il 5 e il 6 gennaio, giorno della Befana. ‘Zona arancione', cioè con spostamenti consentiti all'interno del proprio comune, dovrebbero rimanere il 28, il 29 e il 30 dicembre, e il 2, 3 e 4 gennaio. Da valutare anche eventuali concessioni per i ‘cenoni': il governo, infatti, vorrebbe inserire una deroga che consentirebbe di ospitare a pranzo e a cena al massimo due persone non conviventi (congiunti, parenti stretti di primo e secondo grado? Si vedrà). Non è chiaro, inoltre, se i minorenni vengano inseriti in questo conteggio oppure no (il presidente Conte spingerebbe per questa seconda ipotesi). Per quanto riguarda gli spostamenti nei giorni rossi potrebbe essere introdotta la limitazione dei posti in macchina macchina a sole due persone. Non è chiaro, invece, se l'orario del coprifuoco verrà modificato: al momento comincia alle 22, ma potrebbe essere anticipato alle 18 o alle 20.

Shopping e fuga da Roma: controlli nel weekend

Il piano ‘Natale' per quanto riguarda la città di Roma verrà messo a punto dal prefetto all'inizio della prossima settimana con una riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Sorvegliati speciali i negozi e le vie dello shopping (da capire infatti quando e se verranno chiusi), ma soprattutto il probabile grande flusso di spostamenti in arrivo e in partenza dalla città. Dal 24 dicembre, se verrà disposta la ‘zona rossa' verranno controllati, con posti di blocco simili a quelli del periodo di lockdown, eventuali spostamenti dei romani nelle seconde case sul litorale o sui Castelli Romani (spostamenti verso le seconde case sono già vietati secondo le regole imposte nel dpcm dello scorso 3 dicembre)