Ordigni bellici vicino al Castello di Bracciano: un cittadino li scopre in cantina dopo 80 anni Gli artificieri hanno lavorato a Bracciano per bonificare Piazza Primo Maggio, dove sono stati trovati alcuni ordigni bellici. A dare l’allarme è stato un cittadino, che li aveva in cantina da 80 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

L'area transennata per gli ordigni bellici a Bracciano

Degli ordigni bellici sono stati trovati in una cantina in Piazza Primo Maggio nel Comune di Bracciano, in provincia di Roma. Il rinvenimento risale alla serata di ieri, lunedì 4 giugno, ed è avvenuto a pochi passi dal Castello Orsini Odescalchi. Da stamattina presto sono in corso le operazioni di bonifica da parte degli artificieri dell'Arma dei carabinieri e del Genio Civile, per verificare il numero esatto delle bombe inesplose presenti, ancora da quantificare e per procedere con la fase operativa per la loro rimozione. Secondo quanto appreso da Fanpage.it a dare l'allarme è stato il proprietario stesso della cantina, un cittadino di Bracciano, il locale si trova proprio sotto ad un forno della zona. Da quanto si apprende la bonifica verrà svolta in mattinata, senza particolari disagi per residenti e per il traffico. La situazione è sotto controllo e non c'è alcun pericolo per i cittadini.

Gli ordigni bellici erano nella cantina di un cittadino

Gli ordigni bellici, presumibilmente risalenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale, erano lì da circa ottant'anni, nascosti in un'intercapedine. Il proprietario ha spiegato di non essersene mai accorto, fino a quando non ha spostato degli oggetti da un angolo, perché era in procinto di vendere. Ha chiamato subito i carabinieri che si sono attivati con tutte le procedure del caso. Pur non essendoci pericolo imminente ed essendo la situazione sotto controllo, quattro abitazioni sono state evacuate ieri sera in via precauzionale come da prassi, l'area è stata transennata e sorvegliata continuativamente dai militari per tutta la notte. L'area a ridosso della cantina è stata sgomberata dalle auto in sosta, sono stati contattati gli uffici e i negozianti, per avvisare che l'indomani non avrebbero potuto aprire, fino al termine delle operazioni.

Quattro famiglie evacuate precauzionalmente

Le famiglie evacuate si sono organizzate autonomamente per trascorrere la notte fuori casa da amici e parenti, solo una donna è stata accompagnata in albergo. Sul posto ieri sera avvisato dai carabinieri è giunto subito il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, che monitora la situazione. Sul posto sono operativi i carabinieri, la polizia locale e la protezione civile, intervenuti per il transennamento dell'area. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.