Operazione antidroga al Quarticciolo, sequestrate oltre tremila dosi: “Blitz nelle roccaforti dello spaccio”

Nuovo maxi blitz antidroga al Quarticciolo: i carabinieri hanno sequestrato oltre tremila dosi di cocaina e crack e diversi chili di hashish. Cinque persone sono state portate in caserma per accertamenti.

Foto da Carabinieri

Una nuova vasta operazione antidroga nel quartiere del Quarticciolo a Roma è andata in scena nella mattinata di lunedì 6 ottobre 2025 ad opera dei carabinieri. Sono state sequestrate oltre tremila dosi di cocaina e crack insieme a diversi chili di hashish. I militari hanno effettuato perquisizioni domiciliari e blitz in quelle che erano state identificate come roccaforti dello spaccio.

Intervento con squadra cinofila e antiterrorismo

L'intervento è stato condotto dai carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste e della Compagnia di Roma Casilina, col supporto di unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (API) del Nucleo Radiomobile, un reparto d'assalto specializzato nelle situazioni ad alto rischio e nella prevenzione e contenimento di atti di terrorismo. Le indagini sono state condotte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, dipartimento “Criminalità diffusa e grave”.

Operazione antidroga al Quarticciolo, fermate cinque persone

Nel corso delle operazioni, i militari hanno perquisito molti nascondigli, disseminati in alcuni dei luoghi più insospettabili del quartiere, dalle aiuole alle giostre delle aree giochi per bambini.

I militari hanno fermato e portato in caserma per identificazione e controlli cinque persone. La loro posizione davanti alla legge è al vaglio in queste ore. Durante l'intervento, tanti residenti del Quarticciolo si sarebbero avvicinati ai carabinieri per ringraziarli dell'operazione di lotta allo spaccio, che segue le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Quarticciolo, fra le otto periferie del ‘decreto Caivano bis'

Continua l'intervento massiccio delle forze dell'ordine nella borgata di Roma che è una delle otto periferie italiane inserite dal Governo all'interno del ‘decreto Caivano bis', il piano straordinario che prevede anche il commissariamento dell’amministrazione, finanziamenti per progetti sociali e impianti sportivi, sgomberi di occupazioni abusive. Un approccio rispetto a cui ci sono anche molti residenti critici , tra cui gli attivisti di Quarticciolo Ribelle, collettivo che si propone come modello alternativo per affrontare i problemi della borgata.