Operatori Ama picchiati durante il turno di lavoro, la denuncia: “Ennesima aggressione fisica”

A cura di Natascia Grbic

Tre operatori Ama sono stati aggrediti questa mattina a Roma. L'ennesimo episodio di violenza nei confronti dei lavoratori è stato denunciato dalla Cgil: secondo quanto riportato, i tre sarebbero stati aggrediti da un gruppo di persone, che gli hanno causato ferite tali da rendere necessarie le cure del personale del 118.

"Questa mattina si è verificata l’ennesima aggressione contro il personale dell’Ama – la nota del sindacato – Tre operatori dell’azienda municipalizzata, mentre effettuavano la raccolta della carta, hanno subito una violenta aggressione fisica, due di loro sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Quanto accaduto è inaccettabile. Non possono essere le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, tra mille difficoltà, operano per il bene della città a pagare le conseguenze dell’esasperazione e della frustrazione delle persone per qualità dei servizi pubblici".

Non è la prima volta che operatori Ama vengono aggrediti in strada mentre svolgono il proprio lavoro. L'ultimo episodio è avvenuto un mese fa nella zona di Labaroa opera di una persona che, sembra per un diverbio calcistico, ha preso a calci e pugni un lavoratore alla guida del mezzo.

"Nell’esprimere la nostra vicinanza e solidarietà ai lavoratori chiediamo all’azienda un cambio di passo – conclude la Cgil – È ora di superare la stagione del sospetto sull’operato del proprio personale. È tempo che il management investa il proprio tempo e le risorse dell’AMA nel tutelare la salute e la sicurezza del proprio personale, che passa anche dal dotare le lavoratrici e lavoratori di strumentazioni, mezzi e di un’organizzazione del lavoro in grado di migliorare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza e le condizioni di lavoro. Su questi temi chiediamo ad Ama di convocarci con urgenza e al socio unico, Roma Capitale, di far sentire il proprio sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi pubblici capitolini".