roma
video suggerito
video suggerito

Operaio schiacciato da una pala meccanica nelle cave di tufo a Riano: Dorel muore a 51 anni

Lutto a Castel Nuovo di Porto e a Riano per la morte sul lavoro dell’operaio 51enne Dorel Ciobanu, travolto da una pala meccanica nelle cave di tufo. Indagini in corso.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Un operaio al lavoro (Immagine di repertorio IStock)
Un operaio al lavoro (Immagine di repertorio IStock)

Si chiamava Dorel Ciobanu e aveva cinquantuno anni l'operaio morto sul lavoro nelle cave di tufo di via Vigna del Piano a Riano nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 6 marzo. Stava terminando il turno di lavoro quando una pala meccanica lo ha schiacciato, uccidendolo. Presenti sul luogo della tragedia gli agenti della polizia locale, i carabinieri, il personale dello Spresal.

I messaggi di cordoglio per la morte dell'operaio a Riano

La notizia della drammatica e improvvisa scomparsa di Dorel Ciobanu si è diffusa rapidamente, lutto nelle due comunità di Riano, dove l'uomo ha vissuto e a Castelnuovo di Porto, dove si era trasferito con la sua famiglia. "È con profonda tristezza che apprendiamo la notizia della tragica morte di un operaio – scrivono in una nota congiunta i due sindaci Riccardo Travaglini e Luca Abbruzzetti – Dorel ha vissuto per molti anni a Riano e recentemente si era trasferito con la famiglia a Castelnuovo di Porto. Una notizia che colpisce e addolora profondamente le due comunità. In momenti come questo le parole sono difficili, ma il pensiero va prima di tutto alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Le rispettive amministrazioni comunali si stringono con sincera vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari e di chi oggi piange questa grave perdita".

Ad esprimere cordoglio per la tragica morte di Dorl Ciobanu anche la Fillea Cgil Roma e Lazio: Alla sua famiglia, alla moglie e ai figli, ai colleghi e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va la nostra più sincera vicinanza e il nostro cordoglio. Non possiamo continuare a piangere lavoratori che escono di casa per guadagnarsi da vivere e non fanno più ritorno. Ogni morte sul lavoro è una ferita profonda per tutta la comunità e per il mondo del lavoro. Serve un cambiamento vero: la sicurezza deve diventare una priorità assoluta nei cantieri e in tutti i luoghi di lavoro. Più prevenzione, più controlli, più formazione e responsabilità. Perché il lavoro deve garantire dignità e futuro, non mettere a rischio la vita. Basta morti sul lavoro. La sicurezza non è un costo, è un diritto".

Leggi anche
Attraversa la strada e muore a 59 anni: terribile incidente a Roma, 22enne scappa poi si costituisce

L'incidente sul lavoro nelle cave di Riano

Ciobanu lavorava come operaio nelle cave di tufo a Riano, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto erano circa le ore 15 e l'operaio stava per terminare il turno di lavoro. Si trovava nel cantiere quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una pala in movimento lo ha travolto. Il decesso è sopraggiunto sul posto, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nell'area del cantiere sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Agli ispettori dello Spresal spetterà il compito di accertare se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza, se il cantiere rispettasse i requisiti richiesti oppure se ci fossero delle irregolarità; se la morte di Ciobanu sia riconducibile a una tragica fatalità o se si configurino responsabilità.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Suicidio Paolo Mendico, il sindacato dei presidi: "Non c'entra il bullismo, lo dice il Ministero"
Quattro compagni di classe indagati per stalking
Gli ispettori del Ministero: "La scuola poteva fare di più per salvare Paolo"
I genitori di Paolo Mendico: "Continueremo a lottare per lui"
Sospesa la preside della scuola: "Punita solo in base ad articoli di giornale"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views