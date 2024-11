video suggerito

Operaio precipita da un palazzo durante dei lavori: trasportato in ospedale, è grave Incidente sul lavoro in via Domodossola, a pochi passi da piazza Re di Roma: operaio cade durante i lavori, è grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Operaio precipitato durante dei lavori.

Si stava occupando di alcuni lavori ad un immobile al civico 11 di via Domodossola quando è precipitato dal parapetto: paura a Roma, nella zona di piazza Re di Roma. È successo tutto in pochi attimi: stava lavorando su un palazzo, quando è caduto e, dopo un volo di diversi metri, è atterrato sull'asfalto, nella strada adiacente.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. Allertati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni, vigili del fuoco e ambulanza del 118. Gli operatori sanitari, non appena raggiunto il luogo dell'incidente, lo hanno trasportato in ospedale, al vicino San Giovanni, d'urgenza. Al pronto soccorso gli è stato assegnato un codice rosso a causa delle ferite riportate. Nel frattempo sono scattate le indagini.

Di Cola: "Oltre 30mila infortuni nel Lazio nel 2024"

Non ha tardato ad arrivare il commento di Natale Di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio: "Un operaio è precipitato da un parapetto. È in gravi condizioni al San Giovanni. È accaduto poco fa vicino piazza Re di Roma – ha scritto in una nota sui social – Sono ormai oltre 30 mila gli infortuni che sono stati denunciati nella nostra regione dall’inizio dell’anno e continuano ad aumentare rispetto al passato".

Leggi anche Paura in via Frattina a Roma: lampione precipita in mezzo alla strada

Poi si rivolge direttamente al Governo: "Nel frattempo dal Governo in legge di bilancio non arrivano le risorse necessarie per fare l’attività di prevenzione, di formazione e di controllo per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, così non va. Anche per questo domani è sciopero generale. Fermiamo la strage e gli infortuni sul lavoro!"

Articolo in aggiornamento