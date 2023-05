Operaio accoltella tre colleghi mentre lavorano in un cantiere al Tufello: arrestato dopo la fuga L’uomo, un 32enne, ha accoltellato i tre colleghi al culmine di una lite questa mattina verso le 7, non appena era cominciato il turno di lavoro.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata in un cantiere edile a Roma questa mattina: un operaio ha accoltellato tre colleghi in seguito a una lite avvenuta mentre stavano lavorando al Tufello, nei pressi di via Villa di Faonte. Subito dopo averli feriti, il 32enne si è dato alla fuga cercando di far perdere le sue tracce, ma è stato arrestato poco fa dagli agenti del commissariato Fidene e dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in via Palmiro Togliatti. Il reato ipotizzato è quello di lesioni.

L'episodio è avvenuto questa mattina presto, verso le 7, quando gli operai avevano appena attaccato a lavorare. Per cause ancora in via di accertamento, i quattro hanno cominciato a litigare animatamente, fino a che la discussione non è degenerata. Il 32enne, a quel punto, ha tirato fuori un coltello, ferendo i colleghi, che non si aspettavano una simile reazione da parte dell'uomo.

I feriti, tre ragazzi di ventidue, ventotto e ventuno anni, non hanno riportato fortunatamente lesioni gravi nonostante il forte spavento per quanto accaduto. Sono stati medicati, ma le loro ferite guariranno in alcuni giorni.

Le forze dell'ordine intanto indagano sul caso e sul movente che ha portato il 32enne ad accoltellare i tre colleghi. Saranno ascoltate le persone ferite, ma anche le altre che lavorano abitualmente con loro e che erano presenti al momento dell'aggressione. L'arrestato, che molto probabilmente sarà denunciato per lesioni, sarà invece ascoltato nei prossimi giorni. Al momento non ha fornito nessuna spiegazione riguardo il suo gesto, ma soprattutto sul perché andasse al lavoro armato di un coltello.