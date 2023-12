Open Day per vaccino Covid e antinfluenzale a Roma il 23 dicembre: la mappa dei centri vaccinali L’Open Day vaccinale è in programma per sabato 23 dicembre 2023 a Roma. Altre giornate di vaccinazione sono previste nei fine settimana del 6 e 7 gennaio (quello della Befana) e del 20 e 21 gennaio. All’interno l’elenco dei centri vaccinali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Regione Lazio ha organizzato un open day per la vaccinazione anti Covid-19 e la vaccinazione antinfluenzale a Roma. Questa giornata straordinaria è in programma per sabato 23 dicembre 2023. Altre giornate di vaccinazione sono previste nei fine settimana del 6 e 7 gennaio (quello della Befana) e del 20 e 21 gennaio. La vaccinazione, ricordiamo, è aperta a tutti i cittadini over 18. Chi vorrà, come detto, potrà ricevere anche il vaccino antinfluenzale oltre che quello per il Covid.

La mappa dei centri a Roma dove è possibile fare la vaccinazione anti Covid

Sabato i cittadini potranno effettuare la vaccinazione nei seguenti centri vaccinali di Roma:

la Asl Roma 1 garantirà la somministrazione nel centro di via Jacobini 6 dalle ore 8-14;

garantirà la somministrazione nel centro di via Jacobini 6 dalle ore 8-14; la Asl Roma 2 assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Nicolò Forteguerri 4 nella fascia oraria 8-14;

assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Nicolò Forteguerri 4 nella fascia oraria 8-14; la Asl Roma 3 metterà a disposizione la Casa della Salute del Lungomare Paolo Toscanelli 230 ad Ostia dalle ore 8 alle 17;

metterà a disposizione la Casa della Salute del Lungomare Paolo Toscanelli 230 ad Ostia dalle ore 8 alle 17; l’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea renderà operativo il polo vaccinale di via Grottarossa 1035-1039 accanto al pronto soccorso dell’ospedale nella fascia oraria 8-14;

renderà operativo il polo vaccinale di via Grottarossa 1035-1039 accanto al pronto soccorso dell’ospedale nella fascia oraria 8-14; il Policlinico Umberto I ospiterà la vaccinazione nel piano terra dell’edificio George Eastman di viale Regina Elena – 287b dalle ore 8 alle 14;

ospiterà la vaccinazione nel piano terra dell’edificio George Eastman di viale Regina Elena – 287b dalle ore 8 alle 14; l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini svolgerà l’open day presso il primo piano del padiglione Piastra nella fascia oraria 8-14;

svolgerà l’open day presso il primo piano del padiglione Piastra nella fascia oraria 8-14; il Policlinico ospedaliero-universitario Tor Vergata assicurerà la campagna vaccinale nell’ambulatorio di Medicina del Lavoro in viale Oxford 81 dalle ore 8 alle 14.

Gli open day del 6-7 gennaio e del 20-21 gennaio coinvolgeranno anche le Asl delle province del Lazio.

Leggi anche Stelle di Natale AIL nelle piazze di Roma a dicembre 2023: dove trovarle e quanto costano

Come prenotare il vaccino anti Covid nel Lazio

Per i cittadini che non potranno partecipare all'Open Day del 23 dicembre, è possibile rivolgersi, per la vaccinazione, ai medici di medicina generale, ai pediatri, ai centri vaccinali delle asl (prenotando sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it), e alle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale.

La prenotazione del vaccino può essere effettuata anche al numero di telefono 06.164.161.841 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7 e 30 alle 13), ma anche al numero verde 800.118.800, a cura di Ares 118, per la vaccinazione domiciliare a tutela delle persone non autosufficienti.