Ondate di calore a Roma e nel Lazio: bollino rosso lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto Continua l’ondata di calore a Roma e nella regione Lazio: bollino rosso a Latina, Frosinone, Rieti e Roma. Arancione a Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Non si arresta l'ondata di calore in questi ultimi dieci giorni di agosto. Anche l'inizio di questa settimana è caratterizzate da caldo da bollino rosso in quattro delle province laziali su cinque: unica eccezione è data da Viterbo, dove per oggi si attende un caldo da bollino giallo e nelle giornate di domani e dopodomani, 22 e 23 agosto, da bollino arancione.

Come sempre, però, oltre alle province della regione Lazio, viene preso in esame un altro centro, quello di Civitavecchia, sul litorale a nord di Roma. Qui, nei prossimi tre giorni, l'ondata di calore è a livello tre, quindi contrassegnata da bollino giallo.

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto bollino rosso a Roma, Latina, Frosinone e Rieti

Come riporta il sito del ministero della Salute, massima attenzione da oggi fino a, almeno, mercoledì 23 agosto 2023: il caldo, in alcune delle città della regione Lazio si fa sentire ancora più chiaramente con temperature che, come nel caso della capitale, sfiorano i 40 gradi.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 16 agosto: sole e temperature fino a massime di 33 gradi

Nelle giornate di oggi, lunedì 21; domani martedì 22 e mercoledì 23 agosto bollino rosso a Frosinone, Latina, Rieti e Roma. Come sempre accade in questi casi, è raccomandata la massima attenzione soprattutto alle categorie di persone che rientrano fra le più fragili come anziani, bambini e donne incinte.

La situazione a Viterbo e Civitavecchia

Come anticipato, nell'elenco fornito dal ministero compaiono anche Viterbo e Civitavecchia. Nel primo caso, nella provincia più a nord della regione fatta eccezione per oggi, dove è attesa una giornata da bollino giallo, le altre tre sono contrassegnate con il bollino arancione. A Civitavecchia, invece, per tutti e tre i giorni l'allerta è minima, segnalata dal bollino giallo.