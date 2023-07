Ondata di calore nel Lazio, da oggi tre giorni di bollino rosso su Roma per allerta caldo Secondo il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute da oggi cominceranno tre giorni di bollino rosso a Roma per allerta caldo.

Quasi certamente saranno molti di più, ma per il momento il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute ha certificato tre giorni di bollino rosso a Roma per allerta caldo. Sia oggi, lunedì 10 luglio, che domani e dopodomani le temperature massime, infatti, supereranno i 35 gradi. Ma, come detto, questa intensa ondata di caldo africano dovrebbe continuare almeno fino al 20 luglio.

Il bollettino sulle ondate di calore diffusod al ministero della Sanità

Secondo il bollettino, le temperature massime a Roma città supereranno i 36 gradi alle ore 14, ma è probabile che nelle zone più centrali della Capitale la colonnina di mercurio arrivi a sfiorare i 40 gradi. Temperature caldissime fin dalla mattina: già alle 8, infatti, il termometro segnerà 26/27 gradi. Non va meglio per quanto riguarda la temperatura percepita: 38 gradi oggi e domani, 36 gradi dopodomani.

Tra gli altri capoluoghi di provincia del Lazio, si salva solo Viterbo: allerta arancione oggi e domani, gialla dopodomani, con le massime sui 35 gradi. A Rieti, Latina e Frosinone, le massime schizzeranno a 36 gradi nelle ore più calde.

Come anticipato, l'ondata di caldo africano perdurerà fino, almeno, al 20 luglio. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, l'anticiclone Cerbero non ci lascerà prima di dieci giorni e nelle prossime ore "raggiungeremo il clou della potenza dell'alta pressione africana, decisa non solo a mantenere una totale stabilità atmosferica, ma anche a far lievitare ulteriormente il livello del caldo, da Nord a Sud. Ci attendono dunque giornate complicate sul fronte climatico, con il caldo che si farà via via sempre più opprimente a causa del fenomeno dell'afa dovuto allo scarso ricambio d'aria, specie nei bassi strati e al conseguente aumento del tasso di umidità".