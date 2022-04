Olevano Romano, il quad si ribalta: muore un bambino di 6 anni Un bimbo di 6 anni è morto nel pomeriggio, dopo un incidenti il quad. Il veicolo, guidato da un’amica di famiglia, si sarebbe ribaltato e il piccolo sarebbe morto schiacciato dal peso.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

È successo nel pomeriggio di lunedì 18 aprile nel comune di Olevano Romano, ad una sessantina di chilometri ad est dalla capitale: dopo il pranzo di Pasquetta, durante un giro a bordo di un quad, un bambino di 6 anni è morto davanti agli occhi dei genitori. Alla guida del mezzo si trovava un'amica di famiglia, che ha perso il controllo del veicolo. Il quad si è ribaltato e il piccolo, salito a bordo insieme a lei, è rimasto schiacciato dal peso del mezzo dopo essere caduto.

I soccorsi del personale medico

Sul posto sono immediatamente arrivate due ambulanze del 118 e un'eliambulanza: i medici del personale sanitario hanno passato circa due ore tentando di rianimare il bambino che non ha mai ripreso conoscenza. Il suo cuore si è fermato e, secondo quanto riporta in un articolo il Messaggero, il cuore non avrebbe mai ripreso a battere: da un primo esame estgerno, il piccolo sarebbe morto sul colpo. Il corpicino del bimbo è stato trasportato in seguito al policlinico Tor Vergata, dove verrà effettuata l'autopsia. La donna che si trovava alla guida del quad, invece, è stata trasportata all'ospedale di Colleferro, dove è stata ricoverata: ha riportato ferite e contusioni.

L'incidente

Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri della compagnia di Frascati, allertati dal papà del bambino. Secondo le loro ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto verso le ore 15 del pomeriggio, quando il bambino è salito a bordo del quad, guidato da un'amica di famiglia, per un giro intorno alla villetta di famiglia, lungo via Colle Conchi, una strada di campagna fra Olevano Romano e il comune poco più a sud di Colleferro. La donna, però, avrebbe perso il controllo del mezzo e il bimbo sarebbe stato sbalzato, finendo a terra sotto al quad che si è ribaltato: sembra che il colpo della caduta e il peso del veicolo possano aver ucciso sul colpo il piccolo.

Leggi anche Assalto alla Cgil: chiesti 8 e 6 anni per militanti di Forza Nuova e no Green Pass

I militari adesso stanno indagando sulle cause, dell'incidente: forse il mezzo, oggi posto sotto sequestro, si è ribaltato per un dislivello del terreno, ma soltanto maggiori perizie e accertamenti sul veicolo potranno fare chiarezza. Nel frattempo, però, i carabinieri hanno ascoltato tutti i presenti al momento dell'incidente e non è ancora esclusa la possibilità di aprire un fascicolo per omicidio colposo.