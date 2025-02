video suggerito

Oggi nella Basilica di San Giovanni una preghiera speciale per Papa Francesco Alle 17.30 il cardinale vicario Baldassare Reina celebrerà messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano “con una speciale intercessione per la salute di Papa Francesco”. Lo stesso in tutte le parrocchie di Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

La notte èpassata "tranquilla", fa sapere l'equipe medica del Policlinico Gemelli di Roma che ha in cura Papa Francesco, ma la prognosi rimane riservata dopo la crisi respiratoria che ieri ha fatto segnare un peggioramento delle condizioni di salute del pontefice. Fuori dall'ospedale romano sono accampati da giorni giornalisti, cameraman e fotografi, ma anche molti fedeli che arrivano per dedicare le loro preghiere a Bergoglio.

Il cardinale vicario Baldassare Reina oggi alle 17.30 celebrerà messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano "con una speciale intercessione per la salute di Papa Francesco", e lo stesso faranno parroci e sacerdoti nelle celebrazioni di oggi.

"Desidero invitarvi ad unirvi spiritualmente alla Santa Messa che celebrerò questa sera. In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità , innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questo momento di prova", sono le parole di Reina.

A Bologna sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi alle 20.00 dalla chiesa di San Domenico, a recitare il Santo Rosario per la salute del pontefice. La preghiera dell'arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei sarà trasmessa in diretta su Tv2000 e su Play2000. "Vogliamo stringerci al Santo Padre – spiega Zuppi -, chiedendo al Signore di sostenerlo in questo momento di sofferenza, perché trovi sollievo e possa ristabilirsi al più presto. Sarà un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l'affetto delle comunità ecclesiali italiane, che da giorni hanno intensificato la loro preghiera".