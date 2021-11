Oggi lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Roma: a che ora vederle e cosa succede Oggi i presidenti di Italia e Francia firmeranno un trattato bilaterale a Roma. In mattinata, per celebrare la firma, è prevista una esibizione delle Frecce Tricolori.

A cura di Enrico Tata

Italia e Francia firmeranno oggi il ‘Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata'. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è già arrivato a Roma e ieri a partecipato a un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e in seguito a una cena al Quirinale. Nel corso della mattinata di oggi, venerdì 26 novembre, è prevista l'effettiva firma del trattato, alla presenza del presidente Mattarella e delle delegazioni italiana e francese, da parte di Macron e del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Prevista una esibizione delle Frecce Tricolori.

Perchè le Frecce Tricolori si esibiscono oggi

La firma del Trattato è prevista per oggi alle ore 9 al Quirinale e in seguito il presidente Draghi e il presidente Macron si trasferiranno a Villa Madama per una conferenza stampa congiunta. Infine, prima di tornare in Francia, Macron si recherà in Vaticano per un'udienza con papa Francesco programmata alle ore 11.

Frecce tricolori oggi a Roma, a che ora sorvoleranno il cielo

Tra ieri e l'altroieri i cittadini hanno potuto osservare il passaggio delle Frecce Tricolori sul cielo di Roma. Si trattava delle prove delle celebrazioni ufficiali per la firma del trattato, che si terranno invece oggi, venerdì 26 novembre 2021, tra le ore 8.45 e le 10.15. È previsto per quell'ora il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, congiuntamente alla Patrouille de France in occasione della firma del trattato firmato da Draghi e dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Le due pattuglie sfileranno insieme nel cielo di Roma. Per oggi, tuttavia, sono previsti temporali forti sulla città di Roma, ma al momento l'evento sembra essere confermato.