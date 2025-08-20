Oggi i funerali di Marco Zampilli nella sua Centocelle: il 42enne ucciso da un fulmine in Puglia

In tanti, amici, familiari, tifosi della Roma, hanno voluto salutare per l’ultima volta il bartender e socio del locale RU.DE. di Centocelle e un grande striscione è stato appeso sul cancello della chiesa: “Calma e compatti. Ciao boss!”, il testo.

Nella chiesa di Sant'Irene in via dei Castani a Centocelle sono stati celebrati i funerali di Marco Zampilli, il 42enne romano morto dopo essere stato colpito da un fulmine in Puglia, mentre era in sella alla sua motocicletta. In tanti, amici, familiari, tifosi della Roma, hanno voluto salutare per l'ultima volta il bartender e socio del locale RU.DE. di Centocelle e un grande striscione è stato appeso sul cancello della chiesa: "Calma e compatti. Ciao boss!", il testo. La comunità del quartiere si era mobilitata già nei giorni scorsi con una raccolta fondi online per coprire le spese di trasporto della salma e della cerimonia funebre.

Zampilli era molto conosciuto nel quartiere e da pochi mesi aveva perso il papà Marcello, storico proprietario della pasticceria Zampilli di via Antonio Tempesta a Torpignattara, la pasticceria di famiglia che è stata chiusa dopo il decesso.

"Oggi ci uniamo nel ricordo di Marco Zampilli, una figura amata e rispettata dell nostro territorio .Marco aveva un locale a Centocelle Rude Centocelle che è qualcosa di più di i semplice locale dove bere o mangiare qualcosa , e la sua famiglia era conosciuta e stimata anche per la storica pasticceria Bar pasticceria Zampilli di Tor Pignattara , chiusa da poco tempo.Esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.Una folla meravigliosa ti ha accompagnato nel tuo saluto terreno. Riposa in pace", è il commento di Daniele Rinaldi, consigliere al Municipio V di Roma.

Leggi anche Chi era Marco Zampilli, il motociclista romano colpito e ucciso da un fulmine in Salento

Zampilli ha perso la vita mentre era in vacanza in Puglia. Era in sella alla sua moto sulla statale 275 tra Maglie e Santa Maria di Leuca, quando è stato colpito da un fulmine, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato fuori strada.