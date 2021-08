Officina distrutta da un incendio a Roma, due feriti Un incendio ha distrutto un’officina in via Accumuli, zona Ottavia a Roma. All’interno erano presenti diverse automobili, tutte gravemente danneggiate dalle fiamme. Stando a quanto si apprende, due persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

A cura di Enrico Tata

Un incendio ha distrutto un'officina in via Accumuli, zona Ottavia a Roma. All'interno erano presenti diverse automobili, tutte gravemente danneggiate dalle fiamme. Sul posto sono intervenute, intorno alle 16 di oggi, due squadre operative dei vigili del fuoco, un'autoscala e il carro teli. Una densa nuvola di fumo nero si è alzata dal luogo dell'incendio. Il tratto di strada interessato dal rogo è stato chiuso dal traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti anche il funzionario di turno e il capo turno provinciale.

Due persone sono rimaste ferite

Stando a quanto si apprende, due persone che si trovavano all'interno dell'officina sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

