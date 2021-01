Ancora blindati al liceo Kant. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, dove uno studente è stato strattonato da alcuni agenti in borghese, la polizia si è presentata davanti la scuola nella prima mattinata per poi allontanarsi poco dopo. "Lo fanno per spaventarci, non ci sorprende", spiega uno studente a Fanpage.it. Che spiega: "Siamo tutti distanziati e con le mascherine, non ci sono assembramenti. Abbiamo organizzato lezioni e corsi alternativi, ai quali tutti possono partecipare in sicurezza. A gennaio siamo tornati a scuola nelle stesse condizioni di settembre, nulla è stato fatto a livello regionale e governativo per garantire il diritto allo studio. Una cosa basilare, la connessione non funziona: e per il 50% degli studenti che dovrebbero seguire in Dad, è impossibile assistere alle lezioni". Questa mattina alle 10 si è tenuto un Consiglio straordinario dei docenti, mentre la preside ha accordato l'autogestione per una settimana. "Siamo arrivati all'occupazione dopo una settimana di proteste davanti la scuola, nessuno ci ha detto retta: l'occupazione è il modo in cui siamo riusciti a farci sentire. Ora siamo in contatto con altri licei, per capire come allargare la protesta".

Tensioni studenti polizia al Kant, annunciata interrogazione parlamentare

Il liceo Kant di Torpignattara è stato occupato dagli studenti la mattina del 23 gennaio. Un atto politico, quello messo in atto dagli studenti, che ha avuto una risonanza mediatica enorme per le tensioni che si sono avute tra polizia e studenti. Un ragazzo è stato strattonato da alcuni agenti in borghese, intervenuti la mattina stessa dell'occupazione, e accerchiato da alcuni di loro. La scena è stata ripresa in un video, e ha sollevato una forte ondata di indignazione. Il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina ha già annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, mentre la senatrice di LeU Loredana De Petris ha definito le immagini "estremamente inquietanti". Respinge invece le accuse il sindacato di Polizia: "Gli operatori di pubblica sicurezza hanno agito senza l'uso della violenza – ha spiegato il segretario generale del sindacato Libertà e Sicurezza, Luca Andrieri – mediare, dialogare a tutto questo è addestrato il personale della Polizia di Stato".