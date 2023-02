Occupazione al liceo Montessori, 7 giorni di sospensione per quattro studenti: “Clima di terrore” Sono quattro gli studenti puniti per aver occupato il liceo Montessori: “Sette giorni di sospensione e un quiz sul regolamento d’istituto”.

A cura di Beatrice Tominic

Si allunga la lista di scuole che stanno prendendo provvedimenti contro le occupazioni studentesche dello scorso autunno. Dopo le assurde punizioni che vietano i viaggi di istruzione, aumentano le scuole che stanno prendendo provvedimenti.

L'ultima ad essere entrata a far parte del già folto gruppo è il liceo Montessori, la cui sede di via Livenza, a pochi passi da Villa Borghese, è stata occupata a metà novembre, per poco più di una settimana. A partecipare all'occupazione, sono stati molti dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la scuola, più di un centinaio. Come appreso da Fanpage.it, a pagarne le conseguenze, però, sono soltanto quattro di loro, tre ragazzi e una ragazza, due dei quali all'ultimo anno di liceo: per due di loro la pena per aver occupato l'edificio scolastico equivale a 7 giorni di sospensione con obbligo di frequenza; per gli altri due, quelli accusati di essere rimasti nella sede facendo partire l'occupazione, è invece previsto un giorno in più. Terminata la settimana di sospensione, gli studenti puniti dovranno sostenere un questionario per dimostrare di aver studiato il regolamento disciplinare.

Le accuse nei confronti degli studenti

Pugno duro contro i ragazzi occupanti, come dimostrano la punizione di una settimana di sospensione con obbligo di frequenza. "I ragazzi si sono trovati sotto processo: durante la seduta, faticosa e umiliante, si sono dovuti difendere davanti ai professori, che hanno deciso di punire quattro di loro per spaventare tutti gli altri. Dall'occupazione, l'atmosfera nella scuola è volta a terrorizzare tutto il corpo studentesco – è stato raccontato – Questa scuola è ispirata ai principi montessoriani e per questo è intitolata a Maria Montessori: probabilmente si sta rigirando nella tomba". Al termine della punizione, infine, è previsto un test per verificare lo studio del regolamento.

Secondo il corpo docenti, i quattro studenti puniti avrebbero disturbato la quiete della vita scolastica; impedito il regolare svolgimento delle lezioni; messo a rischio la sicurezza propria e degli altri e danneggiato alcuni oggetti presenti nell'edificio.

Le sospensioni

"Ciò che spaventa di più i ragazzi, è che questa convocazione sia arrivata a fine gennaio". Visti i tempi dilatati, i provvedimenti disciplinari saranno valutati nel pentamestre, la parte conclusiva dell'anno scolastico: per i maturandi una sospensione di questo tipo potrebbe precludere l'accesso all'esame di Stato.

"Si tratta di una pena limitante ed estremamente punitiva – è stato spiegato a Fanpage.it – E proprio per questa ragione anche gli altri studenti, solidali con i quattro puniti ma spaventati, preferiscono non esporsi", è stato aggiunto, facendo riferimento ad altri licei dove, nonostante le punizioni estremamente dure, la risposta del corpo studentesco si è fatta sentire, con proteste e mobilitazioni come, ad esempio, al Plinio.

Secondo i docenti, i ragazzi puniti sarebbero gli unici studenti ad essere stati riconosciuti durante i giorni di occupazione: "Tutti sanno che non è così, è un'ingiustizia".