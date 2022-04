Occupano una casa cantoniera per 40 anni: per tre donne arrivano sfratto e multa Per 40 anni Giuliana e le sue figlie hanno vissuto all’interno di una casa cantoniera abbandonata: oggi è arrivato lo sfratto e la multa da 10mila euro.

A cura di Beatrice Tominic

Un esempio di casa cantoniera in buono stato

Vivevano senza acqua né luce all'interno di una casa cantoniera, quella dell'ex stazione di Torre Cajetani, ad una ventina di chilometri da Frosinone, occupata circa 40 anni fa. Oggi, però, il Tribunale di Frosinone le ha sfrattate ed ha chiesto a Giuliana T., di 67 anni e alle sue figlie Roberta e Ilaria, rispettivamente di 34 e 36 anni, un'ammenda di quasi 10mila euro, precisamente 9.050 euro ciascuna.

Come si legge in un articolo di oggi de il Corriere della Sera, le due giovani donne sono nate e cresciute all'interno della casa dove la loro mamma pensava di poter trascorrere la sua vecchiaia, ma dopo 40 anni sono arrivati lo sfratto e la multa che le tre donne non sono in grado di pagare. A poco, inoltre, sono servite le parole del loro legale, l'avvocato Antonio Ceccani, che ha specificato: "Semmai il reato è stato commesso 40 anni fa, quando sono entrate. Dunque è abbondantemente prescritto." Con lo sfratto le tre donne sono rimaste senza casa, ma il comune di Torre Cajetani sta già provvedendo per trovare loro una nuova sistemazione.

La case cantoniera nella regione Lazio

Si trovano a ridosso delle linee ferroviarie o lungo le autostrade e spesso versano in condizioni di totale abbandono: le case cantoniere, a due piani nelle ex stazioni oppure monolocali, che prima erano occupate dai casellanti, oggi non vengono più utilizzate. Eppure all'interno della regione Lazio se ne contano ancora 500, di cui 36 soltanto nella tratta Cassino – Roma, di proprietà di Ferrovie dello Stato con 72 alloggi, di cui 22 affittati, 44 liberi e 6 occupati abusivamente. Diversamente, invece, le case cantoniere di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, sono appena 8, perché 55 sono state demolite, mentre altre 4 hanno iniziato il processo di demolizione.