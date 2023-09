Nuovo blitz antidroga tra Quarticciolo e Centocelle: tre arresti e cinque denunce Tre arresti, cinque denunce e otto multe tra Centocelle e Quarticciolo: è questo il bilancio del servizio controllo straordinario operato dai carabinieri, a pochi giorni dal blitz nella zona del Prenestino e a Tor Bella Monaca.

A cura di Simone Matteis

Il blitz dei carabinieri al Quarticciolo

Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine tra Centocelle e Quarticciolo, zona finita al centro delle cronache nei giorni scorsi per il pestaggio di un giovane ripreso dai presenti e subito diventato virale sul web. Un'attività di controllo straordinario coordinata dai carabinieri della Compagnia di Roma Casilina in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile, del Nas di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria ha portato al fermo di varie persone.

Tre arresti e cinque denunce

Un 24enne italiano, già con precedenti a suo carico, è stato arrestato per ricettazione, resistenza e falsa attestazione a un pubblico ufficiale: il giovane alla guida di una moto ha ignorato l'alt al posto di blocco ma è stato raggiunto dalle forze dell'ordine dopo un breve inseguimento: aveva con sé 8.500 euro in contanti. Un uomo di 42 anni originario del Bangladesh è stato raggiunto per un controllo dei documenti e, dagli accertamenti, è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Ferrara.

Infine, un 18enne tunisino è stato arrestato per essersi dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari dell'Arma e, successivamente, per aver fornito dei nominativi risultati non corrispondenti alla propria identità personale. Tra le cinque persone denunciate a vario titolo, un 17enne romano è risultato in possesso di un coltello a serramanico tenuto occultato all'interno di un borsello.

Controlli serrati nell'area del Quarticciolo

Gli interventi delle forze dell'ordine arrivano a pochi giorni dall'operazione anticrimine effettuata giovedì 14 settembre proprio nell'area del Quarticciolo, finalizzata al contrasto del narcotraffico: mentre un elicottero controllava dall'alto i movimenti nel quartiere, gli agenti e le unità cinofile hanno rinvenuto diverso quantitativo di droga nascosto all'interno delle aiuole nel parco giochi.