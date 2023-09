Nuovo blitz in corso a Roma, elicottero sorvola il Quarticciolo Operazione anticrimine a Roma: al Quarticciolo camionette parcheggiate al lato della strada. Un elicottero sorvola le strade e i palazzi.

A cura di Beatrice Tominic

È ora in corso un'operazione anticrimine a Roma, nel quartiere del Quarticciolo. L'operazione è iniziata nella prima metà del pomeriggio di giovedì 14 settembre 2023. Questo intervento arriva ad una settimana esatta da quello interforze organizzato a Tor Bella Monaca, nella primissima mattina del 7 settembre, nel corso del quale sono stati impiegati più di 500 agenti di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e Polizia Locale.

Il blitz si sta svolgendo al Quarticciolo, nel quadrante est della capitale. Oltre agli agenti della polizia, per le strade della zona anche netturbini Ama che stanno lavando la strada con mezzi appositi. Nel cielo, invece, un elicottero sorvola la zona. Come mostra l'immagine in apertura, una camionetta è parcheggiata al lato della strada, nascosta dal tronco di un albero, ma anche altre automobili della polizia in sosta ai lati della carreggiata. L'elicottero continua a sorvolare il quartiere, muovendosi fra i palazzi, monitorando strade, piazze, movimenti di cittadine e cittadini.

Lo scippatore pestato dal branco

Proprio il Quarticciolo qualche giorno fa è tornato nelle cronache cittadine e non solo dopo la pubblicazione di un video online in cui veniva mostrato un pestaggio ai danni di un ragazzo che, poco prima, aveva provato a scippare un'anziana donna plurinovantenne. Contro il ragazzo si sono scagliate sei persone che hanno iniziato a massacrarlo con calci e pugni e colpendolo con i caschi ovunque, sul corpo e sulla testa. Dopo l'aggressione sono state aperte le indagini per rintracciare i sei membri del gruppo: si tratterebbe di quattro uomini e due donne.

Articolo in aggiornamento