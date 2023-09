Scippatore picchiato al Quarticciolo: 6 identificati tra i quali 2 donne I carabinieri finora hanno identificato sei persone, tra le quali due donne, presunti autori del pestaggio contro il 26enne che ha scippato la borsa a un’anziana al Quarticciolo.

A cura di Alessia Rabbai

Sei persone sono state identificate e una settima è in corso d'identificazione per il pestaggio del ladro al Quarticciolo, tra queste ci sono due donne. Fanpage.it lo ha appreso da fonti ufficiali. Non è nota l'età né se abbiano precedenti. I carabinieri che indagano sui fatti accaduti giovedì scorso 7 settembre in via di Manfredonia nella periferia Est di Roma, hanno inviato un'informativa in Procura. Le persone coinvolte nell'aggressione rischiano una denuncia per lesioni.

D'aiuto nelle indagini per risalire alla loro identità sono state le testimonianze di alcuni residenti e le immagini immortalate in un video girato da una cittadina e diventato virale sui social network. Il ventiseienne picchiato ha riportato la frattura del naso, dopo l'udienza di convalida è stato rilasciato ed è tornato libero con il divieto di dimora nel Comune di Roma.

Il pestaggio al Quarticciolo dopo lo scippo a un'anziana

Come si vede nel video che circola in rete e secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine alcune persone si sono scagliate contro un ragazzo di ventisei anni, prendendolo a calci e pugni e colpendolo anche con un casco. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri per una rapina e per un'aggressione in strada. I militari con due pattuglie della Compagnia Casilina sono giunte in pochi minuti che hanno bloccato il ladro. Arrestato per rapina, ha avuto bisogno di cure mediche per la frattura del naso.

I carabinieri hanno poi ricostruito anche grazie alle testimonianze dei presenti che il ventiseienne ha scippato la borsa a una donna di novant'anni, che è caduta a terra e l'ha trascinata per diversi metri. Le grida d'aiuto dell'anziana hanno allarmato alcune persone che si sono precipitate contro il ladro. La novantenne ha riportato alcune ferite non gravi, ha denunciato l'accaduto ed è tornata a casa, rifiutando le cure mediche