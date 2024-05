Droga, auto rubate e carcasse di scooter: il materiale rinvenuto nel blitz di Tor Bella Monaca

video suggerito

A cura di Rosario Federico

L'operazione di bonifica del "ferro di cavallo" a Tor Bella Monaca iniziata ieri, mercoledì 8 maggio 2024

Carcasse di auto e scooter rubati, droga e box abusivi. Sono alcuni dei ritrovamenti nei sotterranei delle case popolari di via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, nel "ferro di cavallo". La zona è riconosciuta come la piazza di spaccio più grande d'Europa. Sono in corso in questi corsi i sopralluoghi delle cantine e dei garage della zona, spesso usati per nascondere droga e refurtive.

Ieri mattina, intorno le 7, il blitz con oltre 150 uomini in campo tra carabinieri, poliziotti, Polizia Locale di Roma Capitale e agenti della Guardia di Finanza. Sono stati controllati soltanto i primi duecento box sui seicento totali che si trovano nel comparto R5 delle case popolari.

Gli spazi saranno poi consegnati al Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative della città di Roma. Poi la partenza dei cantieri previsti con i fondi del Pnrr per riqualificare l'area.

Il blitz in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca

Box abusivi utilizzati negli anni per nascondere veicoli rubati, rifiuti e droghe e nascosti negli spazi sotto ai palazzi del "ferro di cavallo" nel quartiere di Tor Bella Monaca. In seguito all'intervento degli agenti di ieri mattina, mercoledì 8 maggio, molti dei materiali sono stati assegnati in discarica attraverso la collaborazione di Ama, arrivata sul posto dopo il blitz. Sono stati ritrovati anche sei scooter rubati di cui uno è stato già restituito al proprietario e alcuni pezzi di motore in attesa di essere rivendute.

Sgomberato anche centro sociale autogestito Torre Maura

L'intervento di bonifica del "ferro di cavallo" in via dell'Archeologia ha seguito lo sgombero avvenuto l'altro ieri, nella giornata di martedì 7 maggio, del centro sociale occupato da 32 anni "Torre Maura", nella periferia di Roma in via delle Averle. L'immobile era occupato da alcuni componenti dell'area anarchica e si trasformerà in un centro per i servizi sanitari nella zona di Torre Maura gestito dalla Asl Roma 2.