Spari a Tor Bella Monaca, uomo ferito in strada a colpi di pistola È ferito, ma non rischia di morire un 27enne raggiunto da proiettili in via Scozza a Tor Bella Monaca. Gambizzato, è stato trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Spari a Tor Bella Monaca, dove un uomo di ventisette anni è stato ferito a colpi di pistola in strada. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, sabato 11 maggio, nel territorio Est di Roma. La vittima, attinta alle gambe, ha avuto bisogno di cure mediche, ma fortunatamente non rischia di morire. Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti era circa l'ora di cena e l'uomo si trovava in via Giovanni Battista Scozza, quando, improvvisamente, diversi proiettili lo hanno raggiunto. I residenti si sono allarmati udendo gli spari in strada.

Il ferito non rischia di morire

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una persona alla quale avevano sparato, sul posto in breve tempo è giunta un'ambulanza, con il personale sanitario a bordo. I paramedici hanno preso in carico l'uomo e lo hanno trasportato al Policlinico di Tor Vergata. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Sono intervenuti sulle ferite d'arma da fuoco, medicandolo.

Indagano i carabinieri, l'ipotesi della droga

Presenti sul luogo della sparatoria i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire l'accaduto. I militari ascolteranno la vittima in ospedale, non appena le sue condizioni di salute glielo consentiranno. Al momento l'autore o gli autori del gesto sono ignoti e non si conoscesce il movente che li abbia portati a sparare. L'ipotesi è che la vicenda questioni di droga, in quanto Tor Bella Monaca è una delle piazze di spaccio romane.