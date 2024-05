video suggerito

La trovata dei pusher per nascondere la droga: cocaina e hashish in bibite, patatine e cioccolata Arresti convalidati per due persone trovate con la droga. Cocaina e hashish erano nascosti nelle confezioni di patatine, bibite in lattina e cioccolato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La droga nascosta nelle lattine

Nascondevano la droga all'interno di lattine di bibite gassate, confezioni di patatine e cioccolata. I carabinieri del Comando provinciale di Roma però li hanno scoperti e arrestati. Si tratta di un ventitreenne e una cinquantaduenne, tutti e due già noti alle forze dell'ordine, che dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Finiti in manette, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato entrambi gli arresti. Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati.

Cocaina in confezioni di patatine e bibite in lattina

Secondo quanto ricostruito tutte e due le persone sono state arrestate, perché trovate con la droga durante i controlli. Nel primo caso la cinquantaduenne, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri della Stazione Roma Talenti. I militari l'hanno notata in piena notte a bordo di un’auto nel quartiere Talenti e l'hanno fermata per un controllo. Aveva con sé un contenitore cilindrico di patatine e una bibita di una nota marca di bevande gassate in lattina, che hanno insospettito i carabinieri. Al loro interno infatti era nascosta la droga: c'erano undici involucri di cocaina e 1.485 euro in contanti, denaro proveniente dall'attività illecita.

Hashish nascosto nelle barrette al cioccolato

In via Otello Stefanini in zona Anagnina, invece, i carabinieri della Stazione Roma Appia hanno arrestato il ventitreenne, un giovane senzatetto e con precedenti. I militari lo hanno fermato mentre stava camminando vicino al Terminal Anagnina e aveva un comportamento sospetto. Perquisito, aveva una busta con all’interno alcuni vestiti e anche quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di 206 grmammi. La droga era nascosta nelle confezioni di barrette al cioccolato, con tanto di etichette.