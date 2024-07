video suggerito

Spaccio a Monteverde, arrestato 50enne: a casa droga, orologi di lusso e soldi Lo hanno aspettato davanti all'ingresso dell'abitazione e lo hanno bloccato non appena è arrivato in scooter: dentro casa hanno trovato soldi, cocaina e orologi di lusso. Così per un 50enne romano è scattato l'arresto.

A cura di Beatrice Tominic

Gli orologi ritrovati nell'appartamento a Monteverde.

Si sono appostati davanti all'abitazione di un cinquantenne. Poi, non appena lo hanno visto arrivare in scooter, lo hanno bloccato sotto casa. Il cinquantenne si è mostrato subito infastidito dalla presenza degli agenti che lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo. Poi sono passati alla perquisizione dell'appartamento. Dopo aver scoperto alcuni nascondigli, per l'uomo è scattato l'arresto perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nell'abitazione del cinquantenne

Il cinquantenne è stato costretto a far entrare gli investigatori in casa sua. Una volta entrati nell'abitazione, è scattato il controllo da parte degli investigatori. Con gli agenti anche le unità cinofile antidroga della Questura di Roma. Anche grazie ai cani, sono stati rinvenuti alcuni nascondigli nell'abitazione dove era nascosta la droga, insieme ad orologi di lusso e al denaro.

Dentro le scarpe e dentro un doppio fondo ricavato in un tavolino sono state rinvenute diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a due orologi di lusso Rolex (nella foto in apertura) ed un importo di oltre 18.000 euro. Il cinquantenne non ha saputo spiegare la provenienza del denaro.

L'arresto del cinquantenne

Per il cinquantenne è scattato l'arresto. Gli agenti della Polizia di Stato del Distretto di Monteverde, intervenuti nell'operazione antidroga, hanno arrestato l'uomo in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica.