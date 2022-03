Nuova data a Roma per Mahmood, il 7 luglio all’Auditorium: info e biglietti sul tour estivo È in programma una nuova data romana per Mahmood, che apre il suo Ghettolimpo Summer Tour all’Auditorium Parco della Musica.

A cura di Beatrice Tominic

La locandina del nuovo tour di Mahmood

Le prime due date romane previste dal tour europeo che inizia a metà aprile e termina il 31 maggio non possono più accogliere i fan di Mahmood. Gli appuntamenti per sabato 21 maggio (recupero del concerto del 13 novembre 2021, saltato per ragioni legate al contesto pandemico) e quello per sabato 28 maggio, entrambe ospitate all'Atlantico, sono sold out, come molti degli show indoor del tour, fra cui quelli a Parigi, Losanna, Londra, Madrid, Torino, Milano, Firenze e Nonantola (MO).

Il cantante, che nei primi giorni di maggio partecipa in coppia con Blanco all'Eurovision Song Contest dopo la vittoria a Sanremo con il brano Brividi, ha comunicato le nuove 12 date del Ghettolimpo Summer Tour. Ad aprire questa nuova tournée estiva è una nuova tappa a Roma, organizzata per la serata di giovedì 7 luglio 2022 e ospitata Cavea Parco della Musica, all'Auditorium.

Biglietti per la nuova data romana di Mahmood

L'inizio del concerto è previsto alle ore 21 e le prevendite per partecipare all'evento sono già acquistabili sul sito Friendsandpartners.it. Esistono diverse fasce di prezzo fra cui scegliere per acquistare il proprio biglietto.

Leggi anche Torna il Romics dal 7 al 10 aprile 2022: biglietti e gli ospiti del Festival del fumetto alla Fiera di Roma

Il prezzo più elevato viene raggiunto dal posto per il parterre numerato che costa 69 euro, mentre quello inferiore dalle tribunette alte, al prezzo di 39. In tribuna laterale il biglietto costa 49 euro; in tribuna mediana 55 euro; in tribuna centrale 59 euro, mentre nel parterre laterale 65 euro.

Tutte le altre date del Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood

Fatta eccezione per quella svizzera, tutte le date del tour estivo di Mahmood sono in Italia: nel corso dei mesi estivi, il cantante, già vincitore tre volte del Festival di Sanremo con Gioventù Bruciata nel 2018 nella sezione giovani e Soldi e Brividi, rispettivamente nel 2019 e, appunto, quest'anno, attraversa il nostro Paese da nord a sud.

In particolare, le altre date del Ghettolimpo Summer Tour sono: