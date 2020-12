in foto: Foto di Reporter Montesacro

Decine gli interventi effettuati dalla Polizia Locale, dai volontari della Protezione civile e dai Vigili del fuoco nelle ultime ore. Roma e il Lazio sono stati travolti da una forte ondata di maltempo che ha causato non sono disagi ai cittadini per quanto riguarda la normale viabilità, ma anche danni consistenti. Il violento nubifragio ha bloccato una decina di anziani nelle loro case di Ostia, che sono rimaste completamente allagate: una situazione grave, che ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco con il gommone per trarli in salvo. In via Stern a Roma, invece, un passante è stato sfiorato alla testa da un albero che si è poi abbattuto su una macchina parcheggiata, dentro la quale fortunatamente non c'era nessuno. Senza contare le numerose strade allagate e quelle chiuse per i danni da maltempo. Sempre nella giornata di ieri, una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Cerveteri, causando danni, cadute di arbusti e facendo addirittura ribaltare un'automobile. Una situazione molto pericolosa, tanto che il sindaco Alberto Pascucci ha invitato i residenti a non uscire di casa.

in foto: La tromba d’aria a Cerveteri

Temporali e acquazzoni nel Lazio anche oggi

Nella giornata di oggi la situazione non sembra destinata a migliorare. In mattinata sono previste piogge a Roma, con temporali a partire dalle 16 e che proseguiranno per tutto il resto della giornata fino a notte fonda. I venti oggi dovrebbero soffiare meno impetuosi rispetto a ieri: secondo le indicazioni meteo, l'intensità nella capitale dovrebbe essere ‘moderata'. Anche a Frosinone previste piogge per tutta la giornata con temporali e acquazzoni a partire dalle 19, e venti moderati. Piogge leggere fino alle 10 a Latina, con una breve pausa dalle precipitazioni fino alle 16, e poi temporali a partire dalle 19. Pioggia e schiarite a Rieti, con i temporali che cominceranno questa notte, e a Viterbo, dove invece cominceranno a cadere dalle 19.