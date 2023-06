Nubifragio a Roma e strade allagate: il rider prova a risolvere stappando un tombino a mani nude Un rider si è fermato e ha tentato di stappare il tombino a mani nude per cercare di far defluire l’acqua e rendere percorribile la carreggiata, quasi completamente allagata.

A cura di Enrico Tata

Ancora un violento nubifragio a Roma, con le strade trasformate in fiumi in diverse zone della città. Per il secondo giorno consecutivo nel pomeriggio si sono verificate brevi ma fortissime precipitazioni che hanno causato notevoli disagi soprattutto nella zona Sud Est della Capitale.

Il video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas' è stato realizzato sulla via Tiburtina, in zona semi centrale. Un rider si è fermato e ha tentato di stappare il tombino a mani nude per cercare di far defluire l'acqua e rendere percorribile la carreggiata, quasi completamente allagata. "Ha fatto più lui per Roma in 5 minuti che il comune negli ultimi 20 anni", commenta ironico un utente.

E anche oggi, martedì 13 giugno, la situazione non sarà molto diversa. La Protezione Civile del Lazio ha diffuso un'allerta meteo gialla, con le autorità che stimano una situazione di ordinaria criticità idrogeologica con possibilità di precipitazioni piovose a carattere di rovescio o temporali. Le aree interessate: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio del Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Leggi anche Maltempo, auto e camion bloccati nelle strade allagate a Bologna

Le piogge più forti si verificheranno soprattutto nel pomeriggio, come avviene da diverse settimane (e qua abbiamo spiegato il motivo). Per il momento non è possibile prevedere se si abbatteranno veri e propri nubifragi sulla città di Roma e in quali zone in particolare. Anche la giornata di domani, mercoledì 14 giugno, sarà caratterizzata da forte maltempo, con precipitazioni lungo tutto l'arco della giornata e in particolare nelle ore serali. Il tempo dovrebbe migliorare a partire da giovedì.