Temporale a Roma: nuova ondata di maltempo da Nord a Sud con forte pioggia e tuoni Pioggia e temporale a Roma lunedì pomeriggio, una nuova ondata di maltempo si abbatte sulla Capitale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Nuova ondata di maltempo a Roma, con un temporale che nel tardo pomeriggio sta imperversando da Nord a Sud della città e in provincia. I cittadini commentano sui social network con post e foto senza meravigliarsi: "Ormai è un appuntamento quotidiano" scrivono ironicamente, rassegnati a un giugno quest'anno all'insegna dell'instabilità. Nel pomeriggio di lunedì su Roma il cielo si è annuvolato di nuovo, con grosse nubi nere cariche di pioggia. Uscita da lavoro bagnata per chi ha ricominciato la settimana, ‘fuggi fuggi' di turisti in visita tra le bellezze storico-artistche e dai parchi. Forte pioggia e tuoni in tutti i quadranti della Capitale da Talenti all'Appio e in provincia, specialmente a Sud, nella zona dei Castelli Romani.

Per oggi e per le prossime ore la protezione civile regionale ha diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse, con un'allerta meteo gialla e raccomanda "la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi – dichiara la protezione civile in una nota inviata a sindaci e prefetture – Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali".

Ieri decine gli interventi per maltempo, crollato un pannello nella metro

I vigili del fuoco ieri sono stati impegnati in circa 140 interventi dovuti al maltempo. Nella Capitale ci sono stati allagamenti, alberi e rami pericolanti a ridosso delle vie Cassia, Flaminia e Tiburtina. Nella metro C alla stazione Pigneto parte del soffitto costituita da un pannello è crollata sopra ad una scala mobile a causa di un'infiltrazione d'acqua, ma fortunatamente non è rimasto ferito nessuno. Nell'Area Metropolitana le zone più colpite sono state quelle a ridosso dei monti Prenestini. A Palestrina ci sono state diverse frane, come in via Colle Belvedere della Stazione, unica strada di accesso per quindici abitazioni. A Cave e Zagarolo il maltempo ha abbattuto diverse piante.