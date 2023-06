Allarme maltempo, strade franate e allagamenti: centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco Sono stati 140 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel comune di Roma a causa del maltempo. Diverse le operazioni per allagamenti e frane.

A cura di Natascia Grbic

Sono circa 140 gli interventi gestiti dalla Sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma tra domenica 11 e lunedì 12 giugno a causa del maltempo. Diversi i disagi per la popolazione, soprattutto nelle zone a ridosso dei Monti Prenestini.

A Palestrina, riporta la nota dei Vigili del Fuoco, ci sono state diverse frane: soprattutto in via Colle Belvedere della Stazione ci sono stati problemi, anche perché la via è l'unica strada di accesso per quindici case, ed era invasa dal fango. Diverse le richieste di intervento a Roma, legate soprattutto a danni causati da allagamenti, rami e alberi pericolanti, nelle vie Cassia, Flaminia e Tiburtina.

Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali dal pomeriggio di oggi alle prime ore di domani. Sono attesi, su tutto il Lazio, rovesci e temporali fino a giovedì. Dopodiché il clima dovrebbe tornare sereno e anche le temperature dovrebbero alzarsi, fino ad arrivare anche a trenta gradi.

"Si raccomanda la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi – dichiara la Protezione civile in una nota inviata a sindaci e prefetture – Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali".

"Intanto l’Agenzia Regionale della protezione civile Lazio ha diramato l’allerta gialla per rovesci temporaleschi con validità dal pomeriggio di oggi, 12/06/2023 e per le successive 3-6 ore e dalla tarda mattinata di domani, 13/06/2023 e per le successive 6-9 ore. Il permanere di tale instabilità è previsto fino alle prime ore della giornata di giovedì"