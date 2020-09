Crollato il tetto di un supermercato Carrefour ad Ardea, molto probabilmente a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul Lazio. In un video diffuso dalla pagina social Welcome to Favelas, si vedono i dipendenti del supermercato correre fuori lo stabile per cercare riparo, mentre l'acqua continua a scendere dal soffitto. Secondo quanto si apprende, al momento del crollo non erano presenti clienti che stavano facendo la spesa e non ci sarebbero feriti. I dipendenti, infatti, sono riusciti prontamente a fuggire e mettersi in salvo mentre l'acqua entrava e pezzi di soffitto continuavano a cadere in terra. La Protezione Civile aveva emanato per oggi e anche per la giornata di domani un bollettino di allerta gialla per le condizioni metereologiche. Si prevedono temporali fino a domani sera.

Nubifragio a Roma, strade allagate e traffico in tilt

Già oggi ad Ardea si sono verificati numerosi disagi a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio. Da stamattina si susseguono le segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano le strade allagate e il traffico fortemente rallentato. Rami sono caduti a terra in viale Forlì, mentre via Pratica di Mare si era allagata. In molte abitazioni è stata segnalata mancanza di corrente. La situazione si ripete questa sera, con diverse zone di Roma allagate. Le strade sembrano fiumi, con conseguenti disagi per gli automobilisti che devono rientrare a casa dopo il lavoro. Si segnalano allagamenti a Talenti, Montesacro, Nuovo Salario, Casal Del Marmo, Tufello. A stazione Termini la fermata della Metro A è stata chiusa a causa di un guasto elettrico.