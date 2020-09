in foto: Foto dal Gruppo Sei di Talenti Se…

Dalle 19 un violento acquazzone si è abbattuto su Roma. Forti temporali e grandinate si sono rovesciati su diverse zone della città, con tuoni e fulmini a illuminare il cielo. Secondo le previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 settembre, il temporale a Roma dovrebbe durare ancora diverse ore, con una pausa dalle 20 alle 21. Disagi nella capitale, con le strade già allagate in diverse zone e il traffico in tilt. Si teme anche per il crollo di alberi a causa del forte vento e della pioggia, un fenomeno purtroppo ricorrente nella capitale quando si verificano forti temporali e acquazzoni. Strade allagate a Talenti, dove le vie sono diventate dei veri e propri fiumi d'acqua, con conseguente pericolo per chi in questo momento – soprattutto ciclisti e centauri – sta percorrendo le strade. Allagate anche via Monte Cervialto e parte di Val Melaina.

Allerta meteo per giovedì 24 settembre

Per la giornata di oggi e per quella di domani, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialle per criticità idrogeologica e idraulica. Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 24 settembre registrano temporali alternati a schiarite, con temperature comprese tra minime di 19 e massime di 25 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con precipitazioni diffuse su tutto il territorio della regione per l'intero arco della giornata e possibili allagamenti. Forte pioggia anche tra Civitavecchia e Tarquinia, così come a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo. Il maltempo continuerà anche domani: una tregua dai temporali si avrà forse la prossima settimana: da adesso fino a domenica, infatti, in tutto il Lazio sono previsti rovesci e temporali, anche se in zone e fasi alterne della giornata.