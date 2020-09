Chiusa a causa del nubifragio la stazione della metro A di Termini a Roma. Lo ha annunciato Atac, spiegando che i "i treni transitano senza fermare" a causa di un'interruzione elettrica. Sempre da Atac fanno sapere che è utilizzabile la stazione di Repubblica, mentre la fermata della Metro B di Termini è attiva. A causa di un guasto era stata chiusa anche la fermata metro di Manzoni, poi riaperta al pubblico. Al momento i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto, non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Nubifragio a Roma, strade allagate e traffico in tilt

Da quasi due ore Roma è sotto un violento nubifragio che ha già allagato diverse zone. Disagi sono stati segnalati a Casal del Marmo, Nuovo Salario, via Monte Cervialto, Talenti, San Lorenzo e mano a mano che passano i minuti si aggiungono altre zone della capitale. Ad Ardea, invece, è crollato il tetto di un supermercato Carrefour. Il traffico è completamente in tilt, con lunghe file di macchine incolonnate in moltissime strade, soprattutto dove si sono verificati gli allagamenti più pesanti. Pericolo soprattutto per i ciclisti e chi viaggia in moto, anche se si raccomanda a tutti particolare attenzione data la condizione in cui versano le strade e la scarsa visibilità.

Allerta meteo nel Lazio

Per la giornata di oggi e per quella di domani, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialle per criticità idrogeologica e idraulica. Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 24 settembre registrano temporali alternati a schiarite, con temperature comprese tra minime di 19 e massime di 25 centigradi.