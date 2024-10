video suggerito

Nozze nel reparto di Malattie infettive dell’Umberto I: “L’amore supera ogni ostacolo” Marco e Susanna si sono sposati nel reparto di Malattie tropicali e infettive dove l’uomo è ricoverato dal 23 agosto. Non hanno voluto spostare il matrimonio, e si sono detti ‘sì’ in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non hanno voluto rimandare il matrimonio e per questo hanno deciso di dirsi ‘sì' in ospedale: Marco e Susanna, 52 e 45 anni, sono convolati a nozze nel Policlinico Umberto I. A causa di alcune patologie, Marco ha avuto bisogno di essere ricoverato: e così, il matrimonio fissato per il tre ottobre, non si è potuto celebrare. La coppia non ha però voluto rinunciare a quel giorno e così, con medici e infermieri come invitati (oltre ai genitori degli sposi e a quattro amici come testimoni), Marco e Susanna sono diventati marito e moglie.

"Tanti auguri a un nostro paziente, Marco, e alla sua sposa Susanna! – il messaggio di augurio del personale ospedaliero – Tutto il Policlinico Umberto I vi invia i più calorosi auguri per il vostro matrimonio, celebrato in un luogo per noi speciale: il padiglione di Malattie tropicali e Infettive. La vostra unione è un segno di forza, amore e speranza. Una scelta coraggiosa che ci ha toccato profondamente.In questo giorno così importante, vi auguriamo una vita piena di felicità e salute, con la certezza che l’amore riesce a superare qualsiasi ostacolo. Con affetto, tutto lo staff del Policlinico Umberto I".

Il matrimonio della coppia è avvenuto lo scorso nove ottobre, ma la notizia è stata data oggi dal Policlinico Umberto I. "Non volevamo più attendere – le parole di Marco a la Repubblica – mi sono chiesto più volte come starò in futuro, e abbiamo trovato una soluzione con i medici del reparto. Sono stati molto disponibili e noi siamo molto felici di esserci sposati qui. Ci saremmo demoralizzati se avessimo dovuto aspettare, abbiamo lottato tanto per arrivare a questa data".