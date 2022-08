Notte di San Lorenzo 2022 a Roma: dove vedere le stelle cadenti Pincio, Zodiaco, Gianicolo: ecco alcuni dei luoghi dove poter ammirare le stelle nella notte di San Lorenzo a Roma, e gli eventi pensati appositamente per l’occasione.

A cura di Redazione Roma

Come ogni anno, la magica notte di San Lorenzo è tra le più attese del mese di agosto. A Roma esistono diversi posti dove ammirare le stelle cadenti: terrazze, ville e giardini dove l'illuminazione non disturba la visione del cielo stellato.

Come tutti sanno, la notte di San Lorenzo è quella tra il 10 e l'11 agosto. Le possibilità di avvistare lo sciame di stelle cadenti sono più alte tra l'11 e il 13 agosto, intervallo nel quale è possibile vederne ‘cadere' di più rispetto alla sola notte di San Lorenzo. Le stelle però, erano visibili già dal 9 agosto, qualche fortunato è già riuscito a vederle.

Dove vedere le stelle a Roma? Sicuramente i luoghi più gettonati e romantici sono il Gianicolo, la terrazza del Pincio, il giardino degli Aranci, lo Zodiaco a Monte Mario, Villa Ada, parco degli Acquedotti, Caffarella. Numerosi anche gli eventi organizzati per l'occasione, dalla cavalcata notturna ai Castelli Romani al concerto di musica popolare al Giardino Verano, nel quartiere di San Lorenzo.

Gianicolo

Tra i luoghi più romantici e gettonati per vedere le stelle cadenti a Roma c'è sicuramente il Gianicolo, il cui belvedere è meta ogni anno di migliaia di turisti. Da qui la visione è ottimale per vedere lo sciame di Perseidi e godersi lo spettacolo.

Lo Zodiaco

Altro luogo romantico per eccellenza, meta di tutte le coppiette da decenni, è lo Zodiaco a Monte Mario, nei pressi dell'Osservatorio Astronomico della città. Anche detto ‘viale degli innamorati', promette di regalare uno spettacolo mozzafiato a chiunque lo scelga per la notte di San Lorenzo.

Parco degli Acquedotti

Immerso nel verde e con le rovine dell'antico acquedotto romano, il parco degli Acquedotti di Roma è perfetto per godersi la notte delle stelle seduti in mezzo all'erba, con la luna a rischiarare il cielo.

Pincio

Anche il Pincio è uno dei luoghi più gettonati per vedere le stelle cadenti a Roma. Ci si può arrivare dopo una cena nel centro storico della capitale, una passeggiata per via del Corso, e godere di una serata che si prospetta magica.

Spiaggia di Ostia

Perché non andare a vedere le stelle cadenti al mare? Vedere lo sciame di Perseidi sul mare è sicuramente uno spettacolo che vale la pena vedere, soprattutto perché promette di essere indimenticabile.

Gli eventi nel Lazio per la notte di San Lorenzo

Nella capitale e nei suoi dintorni sono anche molti gli eventi organizzati appositamente per la notte di San Lorenzo. Nell'omonimo quartiere, a Giardino Verano, un concerto di musica popolare allieterà gli astanti, mentre fuori le mura saranno esplosi i fuochi d'artificio, per aggiungere stelle a stelle. Al parco dei Castelli Romani, invece, si terrà una passeggiata notturna dall'associazione Equiazione. L'appuntamento è in via Crocetta Vivaro a Velletri. A Borgo di Piglio, in provincia di Frosinone, ci sarà invece il San Lorenzo Wine Festival, con vino, cibo e musica.

Non poteva mancare il Castello di Santa Severa per la notte di San Lorenzo, con il concerto e la serato di gala a ingresso libero dedicato alla musica classica (serve prenotazione). Al parco Bracciano Martignano, invece, è stata organizzata una passeggiata fino al belvedere di San Bernardino, dove sarà possibile ammirare le stelle con un telescopio. All'Auditorium Parco della Musica, Bucolica Light Bar, andrà invece in scena la serata evento ‘Figli delle Stelle', con Chiara Violano e la sua band.