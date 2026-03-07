Non si ferma all’alt della polizia e fugge via, poi si schianta contro un bus: 23enne in ospedale

Non si è fermato al posto di blocco ed è scappato. L’inseguimento si è concluso dopo essersi schiantato contro un autobus: 23enne finisce all’ospedale.

Due delle fermate dei bus in via di Torre Spaccata.

A poco meno di una settimana dalla tragedia in via Collatina, un alto inseguimento si è verificato nelle strade della periferia est della Capitale. Anche stavolta, nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026, verso mezzanotte, un'auto non si è fermata al posto di blocco. Ed è scattato l'inseguimento. Gli agenti della polizia hanno inseguito la macchina, una Fiat Multipla, dopo che non si è fermata al posto di blocco e non si è sottoposta ai controlli. Ma per il giovane alla guida del veicolo, un ventitreenne, non c'è stato niente da fare. La sua folle fuga si è conclusa con lo schianto contro un autobus.

Fugge da un posto di blocco e si schianta: cosa è successo

I fatti sono avvenuti la notta scorsa, nella periferia Est della Capitale, a Torre Spaccata, verso la mezzanotte, quando una Fiat Multipla non si è fermata a un posto di blocco. All'alt dei poliziotti, l'auto ha risposto senza fermarsi e accelerando. A quel punto gli agenti della polizia si sono messi a inseguire l'automobile che stava scappando. Ma la corsa non è durata a lungo: poco dopo la macchina ha concluso la sua folle corsa schiantandosi contro un autobus all'incrocio fra viale dei Romanisti e via Romano.

In fuga dalla polizia si schianta contro un bus

Lo scontro è avvenuto con un impatto violento. L'uomo al volante dell'automobile in fuga, come hanno poi scoperto gli agenti, è un ventitreenne che guidava senza patente. Lo scontro con l'autobus ha provocato ferite serie nel ventitreenne che è finito in ospedale, dove si trova ricoverato in ospedale: con lui, seduto al sedile del passeggero un'altra persona, finita anche lei ricoverata in codice rosso. Oltre a guidare senza patente, l'automobile su cui viaggiavano è risultata essere intestata a una società e priva di assicurazione.

A restare ferito nell'impatto, inoltre, anche l'autista del bus che è stato soccorso prontamente dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Dopo le prime cure e medicazioni, è stato dimesso con quattro giorni di prognosi. Fortunatamente, però, a bordo non c'era alcun passeggero.