Non paga l'affitto, proprietario chiede i soldi e lui lo fa mordere dal pitbull: condannato Un uomo è stato condannato a un anno di reclusione per aver aizzato il suo cane contro il proprietario di casa che chiedeva i soldi per l'affitto. Dovrà pagare anche 5mila euro di risarcimento.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo è stato condannato a un anno di reclusione e a pagare 5mila euro di provvisionale per aver aizzato il suo pitbull contro il padrone di casa, ferendolo. Il 40enne, disoccupato e residente a Ferentino, in provincia di Frosinone, ha fatto mordere l'uomo alle gambe, lasciandolo poi a terra in preda al dolore. A lanciare l'allarme era stata la moglie, che aveva sentito le sue urla in mezzo alla strada. Soccorso dagli operatori del 118 e portato in ospedale, è stato dimesso con ben tre settimane di prognosi. Il suo inquilino è stato denunciato, e ora condannato.

I fatti si sono svolti a Ferentino, dove entrambi i protagonisti di questa vicenda abitano. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva affittato un appartamento al 40enne, che da anni viveva in quell'abitazione insieme alla compagna. Come riportato da Il Messaggero, l'uomo aveva sempre avuto un po' di difficoltà a pagare l'affitto, che spesso arrivava con molto ritardo. Negli ultimi mesi però, non riusciva più a pagare: al proprietario di casa aveva detto che aveva avuto difficoltà con il lavoro, e lui all'inizio aveva aspettato. Quando poi i mesi sono aumentati, ha chiesto il saldo degli affitti, che però non arrivava. Il 40enne cercava di tergiversare, fino a quando una sera si sono incontrati in un bar e allora non ha più potuto fare finta di nulla. "Andiamo a casa, ho lì i soldi e ti pago", gli ha detto, invitandolo a seguirlo. Ma una volta arrivati all'appartamento le cose non andate come pensava.

Il 40enne gli ha detto che non aveva i soldi per pagarlo, e hanno cominciato a discutere. Dall'appartamento è uscita la compagna dell'uomo con il loro cane di razza pitbull, che il 40enne ha preso e ha cominciato ad aizzare contro il proprietario di casa. L'uomo è caduto a terra ed è stato morso ripetutamente alle gambe dal cane, fino a che poi l'animale non si è staccato. Le sue urla hanno allertato la moglie, che ha chiamato il 118 e lo ha fatto portare in ospedale. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno denunciato il 40enne per lesioni gravi: adesso la condanna e il risarcimento di 5mila euro.