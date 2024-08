video suggerito

Non paga l'affitto e accoltella il proprietario di casa: 39enne lotta tra la vita e la morte Lotta tra la vita e la morte un 39enne accoltellato in piazza a Formello. L'inquilino, che non gli pagava regolarmente l'affitto, lo ha ferito, rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

È grave un uomo di trentanove anni ferito a coltellate in piazza San Lorenzo a Formello, in provincia di Roma. L'episodio di violenza è avvenuto ieri, lunedì 19 agosto. Autore del gesto sarebbe un venticinquenne, che i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio e portato in carcere. Secondo quanto ricostruito finora il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite animata per motivi di denaro: l'inquilino non avrebbe pagato regolarmente l'affitto al proprietario di casa. Quest'ultimo ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, soccorso con l'ambulanza, è stata trasportato con codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.

Accoltellato per motivi di denaro

Secondo le informazioni apprese era circa l'ora di pranzo quando tra il proprietario di casa, il venticinquenne e l'inquilino, il trentanovenne, è nata una discussione. Il venticinquenne lo ha dunque accoltellato, colpendolo diverse volte, proprio nella piazza centrale di Formello, ed è scappato. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dell'ambualnza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario a sirene spiegate, che lo ha preso in carico e trasportato al pronto soccorso. Una volta arrivato in ospedale il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e sono intervenuti sulle lesioni d'arma da taglio riportate. Ha ferite alla coscia destra e al polso sinistro.

La vittima operata d'uregenza

Il trentanovenne, date le sue condizioni di salute gravissime, è stato operato d'urgenza e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ora si trova ricoverato in prognosi riservata e rischia di morire. I medici non si pronunciano al momento sull'esito del loro intervento. Fondamentale per l'evoluzione del quadro clinico saranno le prossime ore, si spera in una ripresa. Presenti sul luogo del ferimento i carabinieri, che hanno trovato l'aggressore e lo hanno arrestato per il reato di tentato omicidio, per poi portarlo in carcere. L'arma usata nel ferimento, un coltello, che il venticinquenne aveva lanciato via prima di scappare, è stata sequestrata.