Niente acqua in provincia di Roma il 18 giugno: dove manca e quanto dura l’interruzione idrica Mancanza d’acqua per quasi un giorno intero: questo è quanto previsto per martedì 18 giugno in alcuni comuni dell’hinterland romano. Scopriamo i comuni interessati, quando inizia e quando termina l’interruzione idrica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Interruzione idrica in alcuni comuni dell'hinterland romano domani, martedì 18 giugno 2024. Lo stop è stato programmato per la realizzazioni alcuni lavori agli impianti idrici e durerà almeno 11 ore consecutive, in alcuni casi addirittura l'intera giornata. I lavori sono effettuati dagli operatori del gruppo Acea Ato 2, iniziano alle ore 9 e coinvolgono due diversi comuni dell'entroterra, ad est della capitale: Marcellina, poco più a nord di Tivoli e Arcinazzo Romano, a sud di Subiaco.

Quando manca l'acqua in provincia di Roma e per quanto tempo

I lavori, con la conseguente mancanza di acqua, sono previsti domani, martedì 18 giugno 2024 in tutti i comuni coinvolti. Le operazioni, con annessa sospensione idrica, iniziano alle ore 9 e terminano dopo almeno 11 ore. In un caso è previsto il ritorno dell'acqua verso le 20, nell'altro verso le ore 24.

L'elenco dei comuni senza acqua in provincia di Roma martedì 18 giugno

I due comuni interessati vedono la sospensione dell'acqua entrambi il 18 giugno 2024 con inizio dalle ore 9 del mattino. Per quanto riguarda Arcinazzo Romano la sospensione idrica è prevista dalle ore 9 alle ore 20. In particolare le zone interessate sono:

via Giovanni Toria,

via Monte Scalambra,

via Monti Simbruini,

via Aniene,

via Walter Beker,

via Parodi Delfino,

via Dei Pioppi,

via Giacomo Paolucci Di Calboli,

via Stabietta

zone limitrofe.

A Marcellina, invece, la sospensione e gli abbassamenti di pressione riguardano l'intero territorio comunale, dalle ore 9 alle 24 di martedì 18 giugno 2024.

Sospensione idrica e servizio autobotti: ecco dove trovarle

Per quanto riguarda Arcinazzo Romano, dove l'acqua manca a zone (si leggono nel paragrafo precedente), il servizio di autobotti è da richiedere preventivamente tramite il numero verde dell'Acea Ato 800 130 335. Disposto, invece, in maniera più accurata il servizio di autobotti a Marcellina, dove l'acqua manca in tutto il territorio comunale e per almeno quattro ore in più. Il servizio di rifornimento è stato disposto in:

piazza Martiri delle Foibe;

Via Cristo Re, adiacente Chiesa;

piazza Caduti sul lavoro, angolo via Rismondi.

Per informazioni e segnalazioni, in qualsiasi dei due comuni sia la residenza, è possibile contattare il numero verde Acea Ato 800 130 335.