video suggerito

Niente acqua a Roma nord per 12 ore, sospensione idrica venerdì 20 settembre: le zone interessate Sospensione idrica a Roma nord per 12 ore venerdì 20 settembre 2024, dalle 8 alle 20: le vie interessate e il servizio di autobotti previsto da Acea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Niente acqua per 12 ore a Roma nord: questo è quanto comunicato da Acea Ato 2 per la giornata di venerdì 20 settembre. La sospensione idrica è prevista a partire dalla mattina, alle ore 8 fino alle ore 20 a causa di alcuni "lavori di manutenzione straordinaria programmata volti a migliorare l'efficienza del servizio".

A causa dell'intervento dei tecnici Acea, però, non è escluso che si verifichino "mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua sul territorio" nella zona del quartiere Labaro.

Quali zone restano senza acqua venerdì 20 settembre

Come hanno fatto sapere da Acea, le vie possibilmente coinvolte nei disagi di domani fanno parte del XV Municipio, nel quartiere Labaro. In particolare la sospensione idrica riguarda le seguenti strade e le vie limitrofe:

Leggi anche Allerta gialla a Roma anche venerdì 13 settembre 2024 con pioggia e temporali: le zone a rischio

via Costantiniana,

via dei Monti della Valchetta,

via Brembate,

Via Bagolino,

via Fiesse,

via Marmirolo,

via Noviglio,

via Chiavenna,

via Rodella,

via Castel Valca,

via Fausta,

via Manerbio,

via Passimano,

via Romanengo,

via Ornica,

via Cerveno,

via Veientana Vetere,

via A. Vittore,

via Schilpario,

vicolo del Labaro,

via del Labaro,

via Gleonopoli.

Servizio di autobotti nel quartiere Labaro

Per cercare di sopperire a questo problema, Acea ha disposto il servizio di autobotti. In totale si tratta di tre mezzi che si trovano in tre punti diversi del quartiere:

Stazionamento in via del Labaro;

stazionamento via Veientana Vetere;

stazionamento con allaccio diretto a via del Labaro 121.

Per qualsiasi necessità effettiva e improrogabile, come ricorda potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotti tramite il numero verde 800 130 335. Lo stesso numero è disponibile anche per informazioni e segnalazioni.