Nicola Sganappa, dopo la morte del 22enne la Procura sequestra Spazio Novecento Ad una settimana dalla morte di Nicola Sganappa, trovato senza vita davanti alla discoteca dell'Eur, la Procura ha posto sotto sequestro Spazio Novecento: "C'erano più di 2000 clienti del previsto".

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Spazio Novecento, a destra Nicola Sganappa.

Scattato il sequestro per la discoteca Spazio Novecento, da anni punto di ritrovo di centinaia di giovani nel cuore del quartiere Eur. A far scattare il provvedimento è stata la morte di Nicola Sganappa, avvenuta lo scorso fine settimana, nella serata di sabato 7 dicembre 2024, proprio davanti all'ingresso del locale. Il sospetto è che il ragazzo, di 22 anni, si sarebbe potuto salvare se soltanto fosse stato soccorso in tempo.

Nel frattempo la Procura ha deciso di analizzare al meglio la situazione, dopo i controlli già avvenuti nello scorso weekend da parte della polizia: secondo le stime emerse il locale avrebbe ospitata almeno 2000 clienti in più di quanti potesse ospitarne.

Il sequestro della Procura: nel locale in 2600, ma poteva entrare 2000 persone in meno

Sarebbero state 2600 le persone all'interno del locale, contro le 600 previste secondo i limiti in quella tragica sera, nella giornata di sabato dicembre 2024. Una cifra che violerebbe le norme antinfortunistiche da parte del titolare. Al momento gli inquirenti stanno indagando per cercare conferme su quanto ipotizzato: la morte del ventiduenne potrebbe essere derivata anche da questo comportamento. "Se il personale di sicurezza si fosse dovuto occupare soltanto di 600 clienti, anziché di 2600, forse avrebbe prestato maggiore attenzione al giovane", è il dubbio che si è instaurato nella Procura. Il numero si clienti, però, sarebbe soltanto una delle contravvenzioni di quella sera da parte del locale: gli estintori sarebbero stati vuoti e alcuni tavoli ostruivano le vie di sicurezza.

Morte di Nicola Sganappa: "Se soccorso subito, si sarebbe potuto salvare"

Nel frattempo continuano le indagini sulla morte di Nicola Sganappa, il ventiduenne originario di Baschi, in provincia di Terni, dove il sindaco Damiano Bernardini ha proclamato il lutto cittadino, che ha perso la vita sabato scorso.

. L'ipotesi di reato, per il momento, è quella di morte come conseguenza di altro reato. Secondo le informazioni emerse, il ventiduenne avrebbe avuto qualche problema di salute, ma non è escluso che possa aver assunto stupefacenti. Il sospetto è che, se soltanto fosse stato soccorso in tempo, si sarebbe potuto salvare: nel mirino degli inquirenti i buttafuori, che potrebbe non aver fatto tutto il possibile per salvare il giovane.

Sganappa si trovava nella discoteca per festeggiare un suo amico. Poi sarebbe uscito dal locale. Una volta fuori, si è sentito male. I suoi amici lo stavano cercando quando lo hanno ritrovato: era a bordo di un'ambulanza arrivata sul posto, era già morto.