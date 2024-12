Chi è Nicola Sganappa, il 22enne trovato morto in strada all’Eur dopo una serata in discoteca

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Sabato notte Nicola Sganappa, 22 anni, è stato trovato morto in strada. Era accasciato su marciapiede in viale della Civiltà del Lavoro a Roma. Aveva trascorso la serata in discoteca insieme a un gruppo di amici in una discoteca dell'Eur. I soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per tentare di rianimarlo, ma senza successo. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore sarà eseguita sul cadavere l'autopsia, che potrà dare le prime risposte sulla morte improvvisa del ragazzo. Stando a quanto si apprende, quando è stato soccorso aveva le pupille visibilmente dilatate. Gli investigatori stanno analizzando inoltre le immagini registrate dalle telecamere installate in zona.

Chi era Nicola Sganappa

Nicola era originario di Baschi, provincia di Terni. Il sindaco del piccolo comune umbro, Damiano Bernardi, ha proclamato il lutto cittadino. “L’intera comunità di Baschi colpita dal dolore per la perdita di Nicola, uno dei nostri ragazzi di soli 22 anni. Non trovo parole da esprimere per una simile tragedia. L’abbraccio di più forte a Enrico, Maria Angela, al nostro dipendente comunale Fabio e a tutta la famiglia”.

Il fratello Enrico gioca a calcio nel ruolo di portiere e alcune società umbre hanno deciso di dedicare un messaggio a lui e alla sua famiglia. Per esempio l'Orvietana Calcio: "Il Presidente Roberto Biagioli, e con esso tutta la società dell'Orvietana Calcio si stringono al capitano della Virtus Baschi, nostro ex portiere Enrico Sganappa e a tutta la sua famiglia, a cui porgiamo le più sentite condoglianze per la perdita di Nicola, anche lui passato nel vivaio biancorosso Un abbraccio da tutti noi".

E ancora, ecco il messaggio dell'Orvieto FC: "L’intera società Orvieto FC, porge le sue più sentite condoglianze al capitano della Virtus Baschi, Enrico Sganappa ed a tutta la sua famiglia, per la prematura perdita del caro Nicola. Un abbraccio da tutti noi".