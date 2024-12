video suggerito

Ragazzo di 22 anni trovato morto sabato notte in strada all'Eur: indaga la polizia Un ragazzo di 22 anni è stato trovato in strada in condizioni disperate, ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Non si esclude si sia sentito male dopo aver passato la serata in discoteca.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Roma. Un ragazzo di ventidue anni è morto in circostanze da chiarire dopo essere stato trovato esanime in strada. Il giovane, in condizioni disperate, è stato notato da un passante verso le tre di notte, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono arrivati in pochissimi minuti gli operatori del 118 che invano hanno tentato di fare qualcosa, cercando di rianimarlo per portarlo in ospedale. Purtroppo, il 22enne è spirato poco dopo l'arrivo dei soccorsi.

Sul posto, come riportato da Il Messaggero, sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che indagano sull'accaduto. Cosa è successo è al momento al vaglio degli inquirenti, che non escludono nessuna ipotesi. Sul corpo del 22enne, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia, in modo da chiarire le cause del decesso. Al momento, ma si tratta di informazioni che saranno confutate solo al termine dell'esame autoptico, sembra che sul corpo non vi siano segni di violenza.

Non è escluso che il ragazzo possa aver passato la serata in un locale della zona e poi essersi sentito male all'uscita. Vicino a lui non c'era nessuno, quindi una cosa che gli agenti dovranno ricostruire è se abbia passato la serata con degli amici, e se si sia poi separato da loro, o se fosse da solo. Gli investigatori stanno raccogliendo informazioni dalla famiglia per fare luce sulla vicenda e vedere se quanto accaduto sia stata una tragedia inevitabile, o se vi siano gli estremi per un reato. Saranno inoltre visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di ricostruire le ultime ore di vita del 22enne.