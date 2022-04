Neve nel Lazio ad aprile: imbiancata anche la spiaggia di Torvajanica Stamattina anche la spiaggia di Torvajanica si è risvegliata coperta da un manto di neve fino al bagnasciuga a causa della tempesta di ghiaccio misto a neve di ieri notte.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Welcome to Favelas

Nonostante l'arrivo della primavera e del mese di aprile, negli ultimi giorni la regione Lazio e le sue province si sono risvegliate con il freddo e un nuovo importante abbassamento della temperatura: se nelle ultime settimane il termometro aveva, infatti, sfiorato e, in alcuni casi, raggiunto i 20 gradi centigradi, dalla fine di questa settimana le temperature massime sono letteralmente dimezzate, non andando oltre i 10 gradi.

Foto da Welcome to Favelas.

Questa mattina, dopo la tempesta di neve e ghiaccio che si è abbattuta stanotte, si è svegliata velata da una coperta di neve e grandine anche la spiaggia di Torvajanica, località sul litorale romano nel comune di Pomezia che dista dalla capitale circa una quarantina di chilometri. Tutta la spiaggia, fino quasi al bagnasciuga, si mostra ancora bianca e candida nelle prime ore della mattina, dopo le precipitazioni della nottata di ieri che hanno spinto molte persone a condividere gli scatti e i video sull'evento nei propri social network.

La tempesta di ghiaccio misto a neve della scorsa notte. Foto da Facebook

Neve ad Aprile, imbiancata la regione Lazio anche a bassa quota

Le precipitazioni sono arrivate nella regione Lazio già nel corso della notte fra venerdì primo e sabato 2 aprile e hanno coinvolto gran parte della regione: temporali e mareggiate, che erano attese dalla tarda serata di venerdì per le successive 24- 36 ore, come diramato dal bollettino di allertamento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, però, hanno lasciato spazio a rovesci nevose anche nelle zone più inaspettate della regione.

Come spesso accade, si sono tinti di bianco i tetti e le strade dei comuni sui Castelli Romani, soprattutto quelli più elevati. Anche nella capitale, però, su alcuni quartieri si sono abbattute precipitazioni nevose nella giornata di ieri: i fiocchi di neve, però, qui non sono riusciti ad attaccarsi al suolo e il panorama non ha subito modifiche.