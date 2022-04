Neve ad aprile a bassa quota nel Lazio: e a Roma le strade si tingono di bianco Neve a bassa quota nel Lazio, soprattutto nella zona dei Castelli Romani. A Roma verso le 16 una breve nevicata è caduta sulle strade, insieme al temporale.

A cura di Redazione Roma

Foto da Twitter

Neve o grandine? Questo si sono chiesti oggi a Roma i cittadini che hanno visto cadere grossi fiocchi bianchi dal cielo insieme alla pioggia. La forte perturbazione che ha interessato la capitale ha portato la caduta di neve a bassa e media quota soprattutto nelle zone dei Castelli Romani. Un fenomeno che a Roma è durato molto poco: dato il temporale che ha interessato la città, i fiocchi di neve non sono ovviamente riusciti ad attaccarsi al suolo. In molti però, appena hanno cominciato a cadere, sono usciti fuori di casa per vedere questo strano fenomeno atmosferico ad aprile, quando ormai è già primavera. Molte volte d'inverno ci si era aspettati la neve: che è arrivata, anche se per poco, proprio quando meno ce lo si aspettava.

Bomba d'acqua e temporali a Roma

Nella giornata di oggi una forte ondata di maltempo ha investito la città di Roma. Sin dalle prime ore di questa mattina piogge e temporali cadono senza sosta sulla capitale, insieme a un forte vento che ha creato non pochi disagi alla popolazione. Verso le 16 un albero è crollato durante il temporale e ha colpito due signore che stavano aspettando l'autobus. Una donna di 47 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso per ricevere le cure del caso. "Oggi è stata una giornata critica per le condizioni metereologiche e anche il Dipartimento capitolino di Tutela Ambientale è intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile per le emergenze da affrontare – ha dichiarato l'assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi – Purtroppo apprendo dell’incidente accaduto a Villa Borghese dove il crollo di un albero, che è stato accertato essere stato causato da un fulmine, ha coinvolto due donne di cui una è stata trasportata al pronto soccorso dell’Umberto I per accertamenti. Esprimo alla donna ferita, delle cui condizioni sono costantemente informata, i miei auguri più sinceri di pronta guarigione".