C'è neve alle porte di Roma: a Guadagnolo, frazione del comune di Capranica Prenestina distante appena 9 chilometri dalla città di Roma, stanno cadendo i primi fiocchi di neve della stagione. E in effetti le previsioni meteo lo avevano anticipato: che potesse nevicare nel Lazio, date le temperature in questi giorni di feste natalizie, era altamente probabile. Dato che il monte Guadagnolo è la montagna più alta dei Monti Prenestini nel Subappennino laziale, non stupisce che le prime nevicate siano proprio lì. Anche in provincia di Viterbo le persone sui social stanno segnalando neve copiosa in tutto il territorio: al momento però, forse anche per le piogge che ci sono state in questi giorni, non ci sarebbe l'accumulo nelle strade. Fiocchi di neve sono stati segnalati anche a Rocca Priora e Rocca di Papa. Niente neve a Roma, dove al momento sono segnalate solo abbondanti piogge.

in foto: Neve a Rocca di Papa

Neve e gelo in tutto il Lazio

Nella giornata di oggi, nella capitale, sono previste precipitazioni per tutta la giornata ma non a carattere temporalesco (che si verificheranno invece nei prossimi giorni). In tutta la regione Lazio in questi giorni si sono registrati drastici cali di temperature, e in molte zone i gradi sono arrivati anche di molto sotto lo zero. E, proprio per questa forte ondata di freddo, in molte zone si stanno dando delle nevicate molto forti. A Roma ad esempio il termometro oscilla tra i 6 e i 9 gradi, mentre a Frosinone ci saranno 7/8 gradi per tutta la giornata. A Latina, dove sono previste piogge consistenti, le massime non andranno oltre i 9 gradi. Clima più rigido come al solito a Rieti, dove la minima si attesta sui 3 gradi e la massima a 7. A Viterbo, dove sta nevicando, la minima è a 1 grado mentre la massima a 7.