Neve a Roma, ecco cosa fare quando arriva il grande freddo: l’ordinanza del sindaco Gualtieri Pronto il piano di Gualtieri in caso di neve a Roma e ondate di freddo rigido: confermata in un’ordinanza il Piano della Protezione Civile.

A cura di Beatrice Tominic

La neve a Roma.

Negli ultimi giorni il maltempo continua ad abbattersi sulla capitale. Con le piogge e i temporali sono arrivati anche repentini cali delle temperature. Cosa fare nel caso in cui, fra le precipitazioni dovesse tornare anche la neve? Lo ha stabilito, insieme al dipartimento di Protezione Civile, il sindaco Roberto Gualtieri che ha firmato un'apposita ordinanza, con oggetto le disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo.

"Con l'avvio della stagione invernale 2022 -2023, potrebbero registrarsi, come già avvenuto in passato, precipitazioni nevose e ondate di grande freddo con conseguente formazione di ghiaccio – viene premesso nell'ordinanza – In grado di costituire fonte di pericolo e situazioni di disagio con significativo intralcio per lo svolgimento della mobilità urbana nonché in grado di determinare fenomeni di grave ipotermia per le persone senza fissa dimora".

Gli obblighi per cittadini e esercenti in caso di neve e freddo

Nell'ordinanza, firmata lo scorso 9 dicembre, il sindaco ricorda a tutti i gestori di stabili di osservare le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana: viene confermato, quindi, l'obbligo di tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi antistanti agli stessi stabili (fino ad una larghezza di due metri) dalle ore 8 alle ore 20.

A tutti gli utenti del servizio di acqua potabile, invece, viene raccomandato, qualora le temperature scendessero sotto allo agli zero gradi, di tenere leggermente aperto il rubinetto che si trova più vicino al contatore per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubature: in questo caso non si escludono eventuali nuovi provvedimenti.

Le disposizioni in caso di ondate di freddo e neve

Qualora si verificassero ondate di grande freddo, sarà compito del direttore del dipartimento Politiche Sociali e Salute adottare provvedimenti per aiutare le fasce più deboli della popolazione, soprattutto persone senza fissa dimora. A quello per lo Sviluppo delle Infrastrutture e Manutenzione Urbana, così come ai singoli municipio, spetterà il compito di salvaguardare i cittadini. In caso di neve, resta valido il "Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio". La circolazione su strada sarà consentita solo ai mezzi privati dotati di pneumatici invernali, cioè con a bordo antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio da utilizzare in caso di necessità e, per aiutare cittadini e turisti negli spostamenti, i conducenti di taxi saranno autorizzati a lavorare anche fuori orario

Nei giorni più rigidi saranno disposti controlli straordinari da parte della Polizia: nel caso in cui la temperatura si dovesse abbassare sotto lo zero, provvedimenti straordinari saranno presi anche dal dipartimento Politiche Sociali e Salute e da quello di Protezione Civile.