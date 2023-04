Neonato di 15 giorni trovato morto dalla mamma in culla: la Procura apre un’inchiesta La Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta e indaga sul decesso di un neonato di quindici giorni trovato morto dalla mamma stamattina nella culla.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un neonato di quindici giorni è morto in culla. A trovarlo privo di vita è stata sua mamma, quando la mattina presto di oggi, mercoledì 19 aprile, è andata a svegliarlo. I fatti si sono verificati nel Comune di Sora, in provincia di Frosinone. Sulla vicenda la Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Saranno i risultati degli esami ad accertare le cause che hanno provocato la morte del piccolo e a fare chiarezza nelle indagini.

La mamma ha trovato il figlio morto nella culla

Una tragedia quella che nelle scorse ore ha scosso il centro ciociaro, dove una mamma ieri sera aveva messo a dormire nella culla il suo figlioletto e all'alba è andata a svegliarlo, trovandolo privo di vita. La donna ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi, perché suo figlio non si muoveva più. Sul posto in breve tempo è arrivata un'ambulanza. I paramedici giunti nell'abitazione hanno tentato di rianimare il neonato, purtroppo senza esito, perché era già morto. Inutile la corsa a sirene spiegate, per il piccolo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Non è chiaro al momento cosa sia accaduto, le indagini sono in corso e gli inquirenti mantengono il silenzio. Insieme al personale sanitario è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di loro competenza e hanno ascoltato il racconto della mamma. Sul posto è arrivato anche il medico legale. Terminate le verifiche di rito, la salma del neonato è stata trasferita in obitorio presso la camera mortuaria dell'ospedale della Santissima Trinità, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.