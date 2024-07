video suggerito

Neonata morta in casa ad Albano Laziale, aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia Tragedia ad Albano Laziale, dove una neonata è stata trovata morta dalla mamma. L’ipotesi del decesso è un malore, la Procura ha disposto l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

326 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una neonata di circa due mesi, è morta in casa ad Albano Laziale. I tragici fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, nel territorio dei Castelli Romani. Per la piccola, da poco venuta al mondo, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Sulla vicenda la Procura della Rebblica ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sulla salma. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire l'accaduto.

Secondo le informazioni apprese a dare l'allarme è stata la mamma della bimba. Andandola a svegliare, non le rispondeva. Non si muoveva, né respirava e aveva il viso leggermente cianotico. Subito ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza per la sua bambina. Purtroppo inutile la corsa dei sanitari, che hanno tentato di rianimarla: per la piccola non c'è stato nulla da fare. Nell'abitazione sono arrivati anche i carabinieri, per le verifiche di propria competenza. L'ipotesi è che sia deceduta per un malore, a confermarlo saranno i risultati degli esami autoptici.